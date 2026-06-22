Bei der Generalversammlung am 19. Juni 2026 wurde Vivienne Hödl, Business Director und Influencer Lead bei Golin Ketchum, in den Vorstand des DMVÖ gewählt und übernimmt dort die Leitung der Expert Group Social Influence. Mit dieser Erweiterung verankert der Verband das Thema strategisch und unterstreicht, welche Bedeutung Social Media und Creator Marketing für die Zukunft der Branche haben.
DMVÖ erweitert Vorstand
Bei der Generalversammlung des DMVÖ (Dialog Marketing Verband Österreich) am 19. Juni 2026 wurde Vivienne Hödl in den Vorstand gewählt. Gemeinsam mit ihrem Team aus erfahrenen Expertinnen und Experten wird sie künftig die Expert Group Social Influence vorantreiben. Der Verband baut damit einen Bereich aus, der sich von einem Trendthema zu einer festen Disziplin der Unternehmenskommunikation entwickelt hat.
Eine erfahrene Stimme für ein wachsendes Feld
Vivienne Hödl ist Business Director und Influencer Lead bei der Kommunikationsagentur Golin Ketchum in Wien. Nach ihrem Bachelorstudium an der FH St. Pölten begann sie 2018 bei Ketchum Österreich. Parallel zu ihrem Masterstudium in Produktmarketing und Innovationsmanagement an der FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, stieg sie innerhalb der Agentur von der Praktikantin bis in den Leadership Circle auf. Sie berät namhafte Marken unter anderem aus den Bereichen Hospitality, FMCG, Food und Finance und baute neben ihrer Expertise in Brand PR das Team für Influencer- und Social-Media-Kampagnen auf. Im DMVÖ wirkte sie ebenfalls am Aufbau der Expert Group Social Influence mit.
Social Influence lebt vom Zusammenspiel
Erfolgreiches Influencer Marketing entsteht nicht im Alleingang, sondern im Zusammenspiel von drei Gruppen: den Creator:innen, die Reichweite und Glaubwürdigkeit mitbringen, den Auftraggebern auf Unternehmensseite, die mit klaren Zielen und Markenwerten in die Zusammenarbeit gehen, und den Agenturen, die beide Seiten strategisch zusammenführen. Damit diese Zusammenarbeit gelingt, braucht es vor allem einen offenen Austausch auf Augenhöhe. Häufig sprechen die drei Gruppen jedoch unterschiedliche Sprachen, haben verschiedene Erwartungen an Tempo, Transparenz und Vergütung und stoßen auf rechtliche Grauzonen, etwa bei der korrekten Kennzeichnung von Kooperationen. Genau hier setzt die DMVÖ Expert Group Social Influence an. Sie versteht sich als neutrale Plattform, die Creator:innen, Unternehmen und Agenturen zusammenbringt, Wissen teilt und für mehr Rechtssicherheit sorgt.
„Erfolgreiches Influencer Marketing braucht mehr als nur ein klares Briefing, es braucht Verständnis und Transparenz bei allen Beteiligten. Genau diesen Raum wollen wir mit der Expert Group Social Influence schaffen, für Aufklärung sorgen, Erwartungen klären, relevante Fragen gemeinsam angehen und das Thema als ernstzunehmende Disziplin weiter sichtbar machen“, so Vivienne Hödl.
Klares Signal für das Verbandsjahr
Mit der Wahl von Vivienne Hödl unterstreicht der DMVÖ die strategische Bedeutung von Social Media und Influencer:innen für die kommenden Jahre. Der Bereich ergänzt die bestehenden Schwerpunkte des Verbandes und knüpft an Formate an, die das Thema bereits in den Dialog mit der Branche gebracht haben.
„Mit Vivienne Hödl gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die das Thema Social Influence im DMVÖ strategisch verankert. Die Erweiterung des Vorstandes mit Vivienne ist ein klares Signal, wie wichtig dieses Feld für die Zukunft der Branche ist“, sagt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.