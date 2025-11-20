Die fünfte Auflage der Studie „Data Driven Marketing Status quo Österreich 2025“ zeigt klar: Data Driven Marketing ist in Österreich angekommen. 70 Prozent der Befragten erwarten weiteres Wachstum, fast alle arbeiten bereits mit KI-Tools.
Studie „Data Driven Marketing Status quo Österreich 2025“
70 Prozent sehen Wachstum für Data Driven Marketing
Daten, KI und Automatisierung prägen das Marketingjahr 2025 wie nie zuvor. Die Studie „Data Driven Marketing Status quo Österreich 2025“ zeigt, dass datengetriebene Ansätze in Österreich deutlich an strategischem Gewicht gewinnen und für die Mehrheit der Marketingverantwortlichen immer wichtiger werden. Die Umfrage wurde im Auftrag des Dialog Marketing Verbands Österreich (DMVÖ) in Kooperation mit der University of Applied Sciences St. Pölten und von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien durchgeführt und richtete sich an Marketingprofis aus ganz Österreich.
Die Ergebnisse zeigen ein klares Bild: Data Driven Marketing wird in Unternehmen und Agenturen immer breiter eingesetzt, gewinnt an strategischer Bedeutung und künstliche Intelligenz beschleunigt die Prozesse spürbar. Rund zwei Drittel der Befragten bewerten die langfristige Bedeutung von Data Driven Marketing als sehr wichtig – ein Spitzenwert im Fünfjahresvergleich.
„Noch nie war Data Driven Marketing so elementar wie heute. Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie stark datenbasierte Entscheidungsprozesse verankert sind und – gerade oder trotz KI – die Basis der Marketingaktivitäten sind“, erklärt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.
„Der DMVÖ-Abend hat deutlich gemacht: Daten und Design gehören zusammen. Data-Driven Marketing funktioniert nur dann wirklich, wenn es nicht auf der Strategieebene stehen bleibt, sondern operativ passiert,“ so Susanne Holzer, Founder und CEO von Liechtenecker UX Design Studio.
Datengetriebenes Marketing als Fixpunkt in Unternehmen
Auch die Entwicklung im eigenen Unternehmen wird klar positiv eingeschätzt: 69,4 Prozent sehen heuer ein Wachstum des Data Driven Marketing in Österreich, für die kommenden drei Jahre erwarten 87,1 Prozent eine steigende Bedeutung. „Wir sehen ein professionelleres, reiferes Verständnis von datengetriebenem Marketing. Unternehmen verstehen, was es bedeutet und man erkennt den Umschwung von Strategie zur operativer Exekution“, ergänzt Clara Haslauer, DMVÖ Vorständin und Studieninitiatorin.
KI revolutioniert Prozesse und Inhalte
Fast alle befragten Unternehmen (91 Prozent) arbeiten bereits mit KI-Tools. Besonders häufig werden KI-Werkzeuge zur Content-Generierung (96,1 Prozent), zur Analyse (90,9 Prozent), zur Automatisierung (90,9 Prozent) und für SEA/SEO (88,3 Prozent) eingesetzt. Die erhofften Effekte: massive Zeitersparnis, mehr Produktivität und vereinfachte Dateninterpretation.
„KI verändert Data Driven Marketing operativ wie strategisch. Österreichische Unternehmen erkennen klar das Potenzial – vor allem dort, wo Routinetätigkeiten entlastet oder datenbasierte Entscheidungen beschleunigt werden können“, so Maximilian Mondel, Co-Founder von MOMENTUM Wien.
Eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie: Fachveranstaltungen und Weiterbildungsangebote bleiben ein zentraler Baustein für den Know-how-Aufbau im Bereich Data Driven Marketing.
Hürden bleiben – Datenqualität und Ressourcen entscheidend
Trotz hoher Relevanz kämpft die Branche weiterhin mit strukturellen Herausforderungen: fehlende Datenqualität, technische Hürden, Ressourcenmangel und rechtliche Rahmenbedingungen zählen zu den größten Hindernissen. Deshalb setzen 45,9 Prozent der befragten Unternehmen auf die Expertise und das Know-how externer Partner (Agenturen, Dienstleister).
Insgesamt zeigt die Studie eine deutliche Ausweitung der Anwendungsfelder von Data Driven Marketing: Von CRM und digitaler Werbung über Social Media bis hin zu Reporting, Segmentierung und personalisierten Kampagnen.
Insights aus Studie
DMVÖ-Mitglieder können die Studie „Data Driven Marketing Status quo Österreich 2025“ kostenfrei beziehen. Nicht-Mitglieder des DMVÖ können die Studie hier zum Unkostenbeitrag von 1.500 Euro käuflich erwerben.