CCI Car Austria GmbH holt sich den Sonderpreis Data Driven Marketing beim Staatspreis Marketing 2026 für die kompromisslos datengetriebene Markteintrittskampagne von BYD in Österreich. Mit einem integrierten Funnel über bis zu 15 Plattformen zeigt das Team, was möglich ist, wenn Datainsights die gesamte Customer Journey orchestrieren.
Was für ein Tag
Marketingtag ab Mittag, große Verleihungsgala am Abend, dazwischen eine Branche, die zeigt, was sie kann. Als DMVÖ waren wir mittendrin und das aus gutem Grund: Es ist unser Job, die Leistung der österreichischen Marketing- und Kommunikationsbranche sichtbar zu machen, Engagement zu zeigen und dort zu unterstützen, wo es zählt.
Besonders laut applaudiert haben wir bei einer Auszeichnung, die mitten in unser Kernthema trifft. Der Sonderpreis Data Driven Marketing 2026 ging an CCI Car Austria GmbH für die kompromisslos datengetriebene Markteintrittskampagne von BYD in Österreich. Über bis zu 15 Plattformen hinweg hat das Team einen integrierten Funnel orchestriert und damit gezeigt, was Data Driven Marketing heute leisten kann. Glückwunsch und großer Respekt.
Eine Kampagne, die kompromisslos auf Daten setzt
BYD ist kein Selbstläufer. Wer als chinesische Automarke in Österreich einsteigt, kommt in einen Markt, der seit Jahrzehnten von etablierten Playern dominiert wird. CCI Car Austria hat sich dabei nicht auf Reichweite und Bauchgefühl verlassen, sondern auf das, was heute wirklich trägt: Daten.
Über bis zu 15 Plattformen hinweg wurde jeder Touchpoint datengetrieben gesteuert. Search, Social, Display, CRM, Dealer-Marketing, Influencer. Jeder Kanal lieferte Insights, die in den nächsten Schritt der Customer Journey eingeflossen sind. Das Ergebnis ist ein integrierter Funnel, der Leads nicht zufällig generiert, sondern systematisch entlang der Kaufentscheidung führt.
Genau diese Konsequenz hat die Jury überzeugt.
Warum diese Auszeichnung über einen einzelnen Award hinausgeht
Data Driven Marketing ist im DMVÖ kein Trendthema, sondern eine unserer zentralen Disziplinen. Und ehrlich gesagt: Es war noch nie so wichtig wie heute.
Die Spielregeln haben sich verändert. Aufmerksamkeit ist knapp, Zielgruppen sind fragmentiert, und Werbung, die nicht relevant ist, wird ignoriert. Wer heute Kundinnen und Kunden erreichen will, muss verstehen, wo sie stehen, was sie brauchen und wann sie bereit sind. Dafür braucht es Daten. Und vor allem die Fähigkeit, daraus in Echtzeit Entscheidungen abzuleiten.
Die BYD-Kampagne ist dafür ein Lehrbeispiel. Nicht weil sie laut war, sondern weil sie präzise war.
Touchpoint-Orchestrierung als Pflichtdisziplin
Was Data Driven Marketing wirklich ausmacht, ist nicht der Einsatz von Tools, sondern die Orchestrierung. Wer 15 Plattformen bespielt, ohne dass sie miteinander reden, hat keine Kampagne, sondern ein Chaos.
CCI Car Austria hat gezeigt, wie es geht:
- Daten aus Awareness-Maßnahmen flossen direkt in die Performance-Steuerung
- Inhalte wurden je nach Zielgruppe und Funnel-Phase angepasst
- Lead-Qualität und Conversion wurden kontinuierlich optimiert
- Der Übergang zum Handel und Aftersales war datentechnisch durchgängig
Das ist nicht mehr nur Marketing. Das ist Marketing als Operating System.
Die nächste Zielgruppe sitzt nicht am Bildschirm
Jetzt kommt der Teil, der bei vielen noch nicht ganz auf dem Radar ist. Die nächste Welle an Kundschaft sitzt nicht selbst vor dem Bildschirm. Recherche, Vergleich und Vorauswahl übernehmen zunehmend KI-Agenten, die im Auftrag echter Menschen unterwegs sind.
Wenn dein Marketing nicht datenstrukturiert ist, taucht es in dieser neuen Logik schlicht nicht auf. Wer für KI-Agenten relevant sein will, braucht saubere Daten, klare Touchpoint-Architekturen und Inhalte, die maschinenlesbar funktionieren. Genau das, was Data Driven Marketing seit Jahren liefert.
Die BYD-Kampagne ist damit nicht nur ein Sieger der Gegenwart, sondern ein Hinweis auf das, was kommt.
Glückwunsch und Einladung
Wir gratulieren CCI Car Austria nochmal von Herzen zum Sonderpreis Data Driven Marketing 2026. Eine Auszeichnung, die zeigt, was die österreichische Marketingbranche leisten kann, wenn sie konsequent denkt und mutig handelt.
Und an alle, die noch zögern: Data Driven Marketing ist keine Frage von Größe oder Budget, sondern eine Frage von konsequentem Denken und sauberer Umsetzung. Im DMVÖ findest du Expertise, Austausch und Community, um diese Disziplin zu beherrschen. Komm vorbei, hör zu, mach mit.