Roman Walther erklärt in seiner Break-Out-Session, wie kleine und mittlere Teams mit KI-gestützten ABM-Strategien schnell starten können. Statt monatelanger Setups zeigt er konkrete LinkedIn-Plays, operative Bausteine und Templates, die Marketing & Sales sofort einsetzen können – für mehr Relevanz, Effizienz und Impact.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Break-out Session
Roman Walther über ABM Quickstart
Roman Walther spricht über den Einsatz von Technologie und AI in Marketing Automation – wie Daten und Algorithmen zu klaren ABM-Plays werden, die Kund:innen präzise und skalierbar erreichen. Er zeigt, dass künstliche Intelligenz nicht abstrakt bleibt, sondern ganz konkrete Prozesse im Marketing und Vertrieb beschleunigt und vereinfacht. So entsteht ein praxisnaher Zugang, der beweist: Automatisierung kann nicht nur Effizienz steigern, sondern auch Relevanz und Wirkung im Kundendialog erhöhen.
Interview mit Roman Walther
Roman, du wirst am Nachmittag eine Break-Out-Session halten. Kannst du uns verraten, worum es dabei gehen wird und was sich die Teilnehmer:innen erwarten können?
In der von Moricz Kopitsch und mir geführten Session „ABM Quickstart: Mit 3 KI-gestützten LinkedIn-Plays Ihre Top-Accounts aktivieren“ zeige ich einen sehr pragmatischen Fahrplan, wie kleine bis mittlere Teams (Marketing & Vertrieb) ohne monatelangen Aufbau schnell erste, messbare ABM-Erfolge erzielen. Die Teilnehmer:innen dürfen praxisnahe Beispiele, Umsetzungs-Checklisten und konkrete Text- sowie Content-Bausteine erwarten, die direkt nach dem MAS Day in Pilot-ABM-Runs genutzt werden können.
Uns ist es beim DMVÖ wichtig, dass die Besucher:innen des MAS Day Impulse erhalten, aber auch praktisches Wissen direkt mitnehmen und im eigenen Unternehmen einsetzen können. Was wären so die 1-3 Key Take-aways, die man sich von deinem Vortrag erwarten kann?
Drei zentrale Take-Aways sind uns wichtig:
- Schneller Start statt Perfektion: Account-Based Marketing (ABM) funktioniert auch als „Minimum Viable ABM“ – mit klaren Plays erreicht man schnell erste Sales-Touchpoints.
- KI macht Personalisierung skalierbar: KI hilft, Accounts zu priorisieren, personalisierte Content-Snippets zu erzeugen und Outreach-Sequenzen effizienter zu gestalten.
- Operative Bausteine für Marketing & Sales: Die Teilnehmer:innen bekommen umsetzbare Templates (Messages, Content Hooks, Follow-up-Sequenzen) plus einen einfachen Measurement-Plan. Damit kann Marketing direkt mit Sales gemeinsame Plays fahren.
Marketing Automation ist ein unglaublich breites und interdisziplinäres Feld. […] Warum hast du dich bei deiner Break-Out-Session gerade für dieses Thema entschieden?
Weil ABM die naive Lead-Funnel-Logik aufbricht und Marketing Automation dort den größten Hebel hat, wo es um wenige, aber wertvolle Accounts geht. LinkedIn ist dabei als pro-fessionelles Touchpoint-Netzwerk besonders wirkungsvoll — und mit KI lassen sich Relevanz und Timing deutlich verbessern. Ich konzentriere mich auf diesen konkreten Schnitt (KI + LinkedIn + ABM), weil hier Teams mit kleinem Budget und überschaubarem Setup sofort echten Impact erzeugen können. Das entspricht auch meiner Arbeit als Digital Advisor und B2B-Marketing-Practitioner.
Eine abschließende Frage noch: Wenn du dir etwas wünschen könntest für die Zukunft von Marketing Automation, was wäre das?
Mein Wunsch: Mehr Menschlichkeit bei gleichzeitig smarter Technik — also Automatisierung, die Beziehungen vertieft statt sie zu ersetzen. Technisch heißt das: bessere, kontextbewusste Automations-Bausteine, die den individuellen Buying-Journey-Kontext erkennen und Sales & Marketing wirklich synchronisieren. Gleichzeitig wünsche ich mir mehr operatives Know-how in den Teams, damit Tools nicht nur „laufen“, sondern gezielt Mehrwert schaffen.
Abschließende Worte: Die Bühne gehört ganz dir. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
ABM ist kein Elitethema mehr. Selbst kleine Teams können mit klaren Plays, etwas Automatisierung und einem gemeinsamen Sales-Marketing-Rhythmus erstaunliche Ergebnisse erzielen. Kommt in die Session, bringt eure konkreten Ziel-Account-Fragestellungen mit — ich gebe euch sofort umsetzbare Templates und eine klare Prioritätenliste, mit der ihr noch diese Woche starten könnt. Wenn ihr danach Hilfe beim Setup braucht: sprecht mich an — dafür bin ich da.
Über den Speaker:
Roman Walther
Managing Partner von digital advisory
Er macht aus B2B-Marketing-Teams digitale Revenue-Treiber. Wie? Mit der richtigen Mischung aus AI, Automation und menschlicher Intelligenz.
Während andere noch PowerPoints über „Digital Transformation“ bauen, implementiert er bereits: AI-gestützte Content-Engines, automatisierte ABM-Kampagnen, datengetriebene Sales-Plays. Alles tool-agnostisch, alles hands-on, alles mit Wissenstransfer ins Team.
Jemand, der versteht, wie man 2025 B2B-Marketing macht – mit LLMs, Marketing Automation und smartem Tech-Stack, aber ohne Millionenbudgets. Neugierig auf seinen Ansatz? LinkedIn-Message genügt.
