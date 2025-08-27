Erfahre, wie Dynatrace globales B2B Performance Marketing erfolgreich umsetzt. Ines Kriebernig teilt ihre Erfahrungen mit LinkedIn Ads, KPIs und Kampagnenaufbau. Entdecke Insights zu KI, internationaler Anpassung und der „Fail fast, learn fast“-Mentalität.
In Folge 32 von The Voice of B2B Marketing spricht Ines Kriebernig, Senior Manager Digital Marketing bei Dynatrace, über die Kunst des Performance Marketings im SaaS-Bereich. Mit Host Julia Pichler diskutiert sie, wie Unternehmen LinkedIn Ads strategisch nutzen können, welche KPIs zählen und warum die „Fail fast, learn fast“-Mentalität im globalen B2B-Marketing entscheidend ist.
Jetzt die Podcast-Folge anhören
Globale Kampagnen, lokale Anpassungen
Dynatrace agiert weltweit – von den USA über Europa bis Japan oder Indien. Eine der größten Herausforderungen im Performance Marketing ist daher die Balance zwischen globaler Skalierung und lokaler Anpassung. Während die meisten Inhalte auf Englisch laufen, erfordern spezielle Märkte wie Asien eigene Herangehensweisen. Effizienz entsteht durch Cluster-Strategien: ähnliche Märkte werden gebündelt, ohne Budgets zu stark zu fragmentieren.
KPIs und Erfolgsmessung
„Pipeline und Revenue sind unsere ultimative KPI“, erklärt Kriebernig. Dennoch steuert ihr Team Kampagnen operativ über Cost-per-Lead und Micro-Conversions. Das Ziel: langfristig ein hoher Return on Ad Spend (ROAS). Geduld sei entscheidend – im SaaS-Umfeld mit langen Sales-Cycles müsse man frühzeitig Trends im Lead-Kostenniveau erkennen, um Budgets sinnvoll zu verschieben.
Alle Details gibt’s in der Podcast-Folge
LinkedIn Ads: Chancen und Stolperfallen
Kriebnerig kennt LinkedIn Ads seit 2017 und weiß um die typischen Fehler:
- Zu enge Zielgruppen mit anschließendem „Audience Expansion“-Häkchen führen zu Streuverlust.
- Ungeeignete Angebote wie Demos oder Sales-Termine funktionieren im Feed kaum – E-Books und White Papers sind der bessere Einstieg.
- Titel und Creative entscheiden über Performance – Inhalte müssen echten Mehrwert versprechen.
- Ein Geheimtipp bleibt für sie InMail-Ads: mit dem richtigen Targeting können sie Sponsored Content übertreffen.
KI als Beschleuniger
Auch KI spielt bei Dynatrace im Marketing eine zentrale Rolle. Von Jasper AI über Microsoft Copilot bis zu geplanten ChatGPT-Integrationen – Tools unterstützen die Teams beim Schreiben, Testen und Analysieren. Entscheidend sei, KI bewusst einzusetzen, um neue Perspektiven und effizientere Prozesse zu schaffen.
Fail fast, learn fast
„Perfektionismus ist im Performance Marketing fehl am Platz“, so Kriebernig. Statt langer Vorplanung setzt ihr Team auf schnelle Launches mit kontinuierlicher Optimierung. Dieses Mindset hat sie besonders in den USA verinnerlicht.
B2B Battle & Community-Frage
Zum Abschluss stellt Ines die Frage an die Hörer:innen:
👉 Was sind eure Best Practices & Hidden Insights im B2B SaaS-Marketing? Welche Plattformen und Tools sollte man unbedingt kennen?
Antworten gerne an office@dmvoe.at.