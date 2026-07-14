Aus dem Marketing Automation Day wird der Customer Relationship Summit, der am 8. Oktober 2026 bei Magenta in Wien Erdberg stattfindet und den Fokus auf das Zusammenspiel von Marketing, Sales und Service legt.
DMVÖ entwickelt Marketing Automation Day weiter
Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) entwickelt sein etabliertes Branchenevent weiter: Aus dem Marketing Automation Day entsteht der neue Customer Relationship Summit (CRS), der am 8. Oktober bei Magenta in Wien Erdberg stattfinden wird. Mit der Weiterentwicklung des Formats reagiert der DMVÖ auf eine zentrale Entwicklung im Markt: Erfolgreiche Kundenbeziehungen entstehen heute nicht mehr innerhalb einzelner Abteilungen, sondern durch das Zusammenspiel von Marketing, Sales und Service. Auch die bisherige Expert Group Marketing Automation des DMVÖ wird künftig als Expert Group Customer Relationship Management weitergeführt.
„Marketing Automation und Künstliche Intelligenz sind nach wie vor zentrale Säulen unserer Branche. Wir sehen in der Praxis aber sehr deutlich, dass Technologie allein nicht ausreicht. Marketing, Sales und Service müssen zwingend an einem Strang ziehen, um Wachstumsziele zu erreichen. Der neu ausgerichtete Customer Relationship Summit 2026 spiegelt genau diesen Ansatz wider“, so Michael Vaclav, DMVÖ Vizepräsident und Leiter der Expert Group Customer Relationship Management.
Keine bezahlten Speaker-Slots: Fokus auf echte Praxis-Insights
Das stärkste Unterscheidungsmerkmal des CRS 2026 ist sein inhaltliches Konzept: Es gibt keine bezahlten Speaker-Slots. Statt Agentur-Pitches holt der DMVÖ gezielt Expert:innen aus unterschiedlichen Branchen auf die Bühne, um konkrete Einblicke, transparente Learnings und Best Practices aus der eigenen Unternehmenspraxis vorzustellen. „Mein Anspruch an dieses Event ist hoch. Ich möchte, dass alle Teilnehmenden aus jedem einzelnen Vortrag etwas Handfestes mitnehmen, das nachfolgend direkt im eigenen Unternehmen umgesetzt werden kann“, betont Vaclav.
Die eintägige Fachkonferenz im Oktober bündelt jene Themen, die Unternehmen dabei unterstützen, Kundenbeziehungen effizienter und erfolgreicher zu gestalten. Unter zunehmendem Einfluss von KI, AI Agents und neuen Formen automatisierter Kundeninteraktion stehen Revenue Operations als strategische Ausrichtung aller umsatzgenerierenden Teams, Account-Based Marketing als fokussierte B2B-Strategie für die wichtigsten Zielkunden, CRM als datengetriebenes Fundament der Kundeninteraktion sowie Sales & Marketing Automation als technologische Skalierung von Prozessen im Fokus.
„Mit dem Customer Relationship Summit machen wir sichtbar, wohin sich die Branche bewegt. Erfolgreiche Kundenbeziehungen entstehen heute im Zusammenspiel von Strategie, Technologie und Menschen über Abteilungsgrenzen hinweg“, so Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.
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