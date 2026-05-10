Bei der medianet X Night am 7. Mai 2026 wurde Melanie Schomann, Marketingleiterin von OBI Österreich, von den Mitgliedern des DMVÖ zur Dialogmarketer of the Year 2026 gewählt. Mit 172 von 613 gültigen Stimmen setzte sie sich knapp gegen Christina Essl (valantic Austria) und Ines Kilnhofer (LAMPERT Beratungs GmbH) durch.
Presseinformation I Wien, 11.05.2026
DMVÖ-Award
613 gültige Stimmen, drei starke Finalistinnen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das spannender kaum hätte sein können: Die Mitglieder des DMVÖ (Dialog Marketing Verband Österreich) haben Melanie Schomann, Marketingleiterin von OBI Österreich, zur „Dialogmarketer:in of the Year 2026“ gekürt. Mit nur zwei Stimmen Vorsprung setzte sich die Gewinnerin denkbar knapp gegen Christina Essl (Head of Social Media Marketing, valantic Austria) durch. Komplettiert wurde das Finalistinnen-Trio von Ines Kilnhofer (Online und Social Media Marketing-Expertin, LAMPERT Beratungs GmbH). Ausgezeichnet wurde Schomann im Zuge der medianet X Night.
Der DMVÖ-Award „Dialogmarketer:in of the Year“ gilt als wichtiger Gradmesser für exzellente Leistung im datengetriebenen Marketing. Der Preis würdigt Marketingverantwortliche, die den Dialog mit Kund:innen neu denken, gestalten und mit innovativen Ansätzen nachhaltig weiterentwickeln. Das Besondere am DMVÖ-Award ist, dass die Mitglieder entscheiden, wer die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf. 613 abgegebene Stimmen unterstreichen die Bedeutung des Awards für die Community.
„Die Wahl zur Dialogmarketer:in of the Year ist für den DMVÖ und die Branche ein jährliches Highlight. Damit geben wir dem Dialogmarketing und den Talenten die gebührende Bühne. Melanie Schomann steht exemplarisch für eine neue Generation des Dialog Marketings: mutig, community-getrieben und mit klarem Gespür für moderne Markenführung über alle Kanäle hinweg“, sagt Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.
„Die Auszeichnung bedeutet mir viel, weil sie den Mut zum echten Dialog würdigt und aus der Branche selbst kommt. Für mich ist klar: Dialog ist erst der Anfang. Relevanz entsteht nur, wenn wir zuhören, verstehen und konsequent handeln. Genau daran arbeiten wir jeden Tag bei OBI Österreich, um unsere Marke gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Melanie Schomann, Marketingleiterin von OBI Österreich.
Was Melanie Schomann auszeichnet
Melanie Schomann verantwortet seit Anfang 2026 als Marketingleiterin die ganzheitliche Markenstrategie und -führung von OBI Österreich. Davor baute sie ab Juli 2024 als Senior Social Media Expert die Social-Media-Kanäle sowie die externe Kommunikation von Grund auf neu auf. Vor ihrem Wechsel zu OBI war sie als Digital Account Director & Social Lead bei Ketchum Österreich tätig, wo sie über Jahre hinweg Social Media und Influencer Marketing strategisch vorangetrieben hat. Schomann steht für einen Marketingansatz, der Mut, Co-Creation und datenbasierte Kreativität verbindet. Für Kampagnen wie „HIDDEN TALENTS“ (Gold beim Austrian Event Award, Gold beim VAMP Award, CCA-Shortlist und Nominierung zum Staatspreis Marketing), „30 Jahre OBI“ sowie „MACHBARSCHAFT“ (Austrian Event Award) wurde ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet.