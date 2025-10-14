Social Selling lebt von Relevanz, Persönlichkeit und Strategie – nicht von automatisierten Anfragen. LinkedIn-Expertin Britta Behrens zeigt in dieser Podcast-Folge, wie Thought Leadership entsteht und wie Unternehmen LinkedIn erfolgreich in den Vertriebsalltag integrieren.
LinkedIn-Expertin Britta Behrens zeigt in „The Voice of B2B Marketing“, wie Social Selling im B2B wirklich funktioniert: keine automatisierten Anfragen, sondern persönliche Profile, relevante Inhalte und strategische Kommunikation. Gemeinsam mit Host Julia Pichler spricht sie darüber, warum Thought Leadership Haltung braucht – und wie Unternehmen LinkedIn sinnvoll in ihren Vertriebsalltag integrieren.
Jetzt reinhören, Content-Strategie schärfen – und LinkedIn bewusst nutzen!
Von der Plattform zur Leidenschaft
Britta Behrens startete 2016 auf LinkedIn – zunächst für PwC Pro. Schnell wurde klar: Die Plattform kann mehr als Visitenkarten tauschen. Sie erkannte die Kraft persönlicher Profile, begann Content zu teilen – und machte LinkedIn zum Herzstück ihrer Arbeit. Heute unterstützt sie Unternehmen als Beraterin, Speakerin und Trainerin.
Social Selling statt Sales-Pfosten
Was funktioniert nicht? Direktnachrichten mit aggressivem Pitch. Was funktioniert? Relevante Inhalte, wertschätzende Vernetzung, echtes Interesse. Social Selling lebt vom Beziehungsaufbau – nicht von automatisierten Anfragen. Britta warnt: „Jede unbedachte InMail kann deiner Marke langfristig schaden.“
Schritt für Schritt: So gelingt der Einstieg
Bevor Tools wie der Sales Navigator genutzt werden, braucht es ein starkes Profil. Britta empfiehlt:
- Positionierung klären
- Zielgruppen definieren
- Relevanten Content anbieten
- Sichtbarkeit durch Interaktion aufbauen
LinkedIn ist kein Sprint – sondern Strategie
Wer erfolgreich sein will, braucht Fokus. Das bedeutet: klare Zeitfenster, gezielte Kommunikation, Tool-Nutzung erst im zweiten Schritt. Tipp von Britta: „Starte mit Newsfeed-Kommentaren, persönlicher Ansprache, individuellem Content – dann entsteht Sichtbarkeit.“
KI: Praktisch, aber kein Ersatz
KI kann Content unterstützen – aber nicht ersetzen. Persönliche Note, eigene Perspektive und fachliche Tiefe sind entscheidend. Wer Inhalte nur generiert, wirkt austauschbar. Brittas Appell: „KI darf Assistent sein, aber du bleibst der Autor.“
Community statt Kontrollverlust
LinkedIn verändert sich ständig – neue Features, neue Formate, neue Algorithmen. Britta empfiehlt: Experten folgen, Community nutzen, Erfahrungen teilen.
Und intern? Hilft eine Social-Selling-Community im Unternehmen: Austausch über Learnings, Best Practices und Reichweiten-Booster.
Wer auf LinkedIn Vertrauen aufbauen will, braucht keine Agentur-Texte – sondern Persönlichkeit, Relevanz und Kontinuität.
Britta zeigt: Social Selling funktioniert – wenn man es ernst meint.