Christan Kraft zeigt in seinem Vortrag, wie Coveris in nur einem Jahr mit HubSpot und mutiger Herangehensweise eine vollautomatisierte Marketing- und Lead-Generation-Maschine aufgebaut hat – inklusive Erfolgen, Stolpersteinen und praxisnahen Learnings.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & über den Aufbau einer vollautomatisierten Marketing- und Leadmaschine
Vom Winterschlaf zur Lead-Maschine:
Wie Coveris mit HubSpot durchgestartet ist
Was passiert, wenn ein europaweiter Verpackungskonzern mit über 4.000 Mitarbeitenden Lust auf digitale Leads bekommt – aber noch im Winterschlaf steckt? Richtig: Man fängt bei null an.
In seinem Vortrag erzählt Christian Kraft, wie Coveris mit HubSpot, Mut zur Lücke und etwas Chaos-Toleranz innerhalb eines Jahres eine vollautomatisierte Marketing- und Leadmaschine aufgebaut hat. Mit dabei: smarte Formulare, clevere E-Mail-Flows, interne Alarmglocken bei neuen Leads – und eine Sales-Abteilung, die plötzlich gar nicht mehr ohne Marketing will.
Ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen eines radikalen Wandels – mit Aha-Momenten, Stolpersteinen und ein paar schmerzhaften Learnings, die du garantiert nicht selbst machen willst.
Interview: Christian Kraft über den Weg zur vollautomatisierten Lead-Generierung
Christian, du wirst beim Marketing Automation Day am 25.09.2025 einen Vortrag über „Lead Now. Not later. Wie wir mit Hubspot Leadgen aufs nächste Level gebracht haben“ halten. Was können sich die Teilnehmer:innen davon erwarten?
Ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen. Wir haben in einem Jahr eine komplette Marketing-Automation-Infrastruktur aufgebaut. Ohne Hilfe, ohne Agentur nur mit einem Plan. Ich zeige was funktioniert hat, was schiefging und was wir daraus gelernt haben. Es geht nicht nur um die Theorie, sondern echte Umsetzung.
Uns ist es beim DMVÖ wichtig, dass die Besucher: innen des Marketing Automation Day Impulse erhalten, aber auch praktisches Wissen direkt mitnehmen und im eigenen Unternehmen einsetzen können. Was wären so die 1-3 Key Take-aways, die man sich von deinem Vortrag erwarten kann?
- Starten ist wichtiger als perfekt planen. Ich verweise dabei immer gerne auf Murphys Law, es geht eh alles schief was schief gehen kann und erst recht wenn viele Stakeholder involviert sind, können im Vorfeld nicht alle Eventualitäten in der Risikoplanung mit ein bedacht sein. Learning by doing mit großer Risikofreude und Anpassungsfähigkeit.
- Sales und Marketing können beste Freunde sein. Automatisierung funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger synchron denken und arbeiten.
- Formulare sind keine Technik, sondern UX. Wer seine Daten nicht clever abfragt, bekommt keine Leads….oder die falschen.
Du hast ja natürlich Marketing Automation in deinem Unternehmen selbst im Einsatz. Wenn du dir vorstellst, dass du plötzlich in einem anderen Unternehmen arbeiten würdest, in dem Marketing Automation nicht im Einsatz ist: Was wären die Dinge, die du am meisten vermissen oder die dich am meisten stören würden?
Das ist einfach zu beantworten – die Geschwindigkeit, in der solche Prozesse stattfinden können. Wer schonmal in der Situation war, täglich die Inbox seiner Website oder Lead-Gen-Tools checken zu müssen, dann zu identifizieren wer dafür jetzt intern verantwortlich ist und dann vor allem im Nachgang keine Ahnung zu haben, was mit dem Lead jetzt eigentlich passiert ist, wird mir vermutlich zustimmen.
Und natürlich die kleinen magischen Momente, wenn ein Kontakt sauber eingepflegt, getrackt und pünktlich beim Ansprechpartner ist – das ist einfach schön.
Gibt es auch etwas, das dich an Marketing Automation so richtig stört? Etwas, das du komplett anders machen würdest oder dir vor der Einführung ganz anders vorgestellt hast?
Auf jeden Fall! Ich dachte anfangs, die Tools lösen alles – Tun sie nicht! Hubspot ist enorm mächtig, aber kein Plug & Play – es braucht Pflege, Abstimmung und klare Ziele. Man darf sich aber auch nicht in der Tooltiefe verlieren – sonst automatisiert man auf einmal Prozesse, die wirklich keiner braucht.
Abschließende Worte: Die Bühne gehört ganz dir. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
Wer denkt es geht nur um Tools und Technik verpasst den Punkt. Es geht darum, wie wir besser kommunizieren – schneller, relevanter, mit weniger Reibung und vor allem den Menschen hinter der IP nicht vergessen. Und es kann verdammt viel Spaß machen, wenn man es richtig aufzieht!
Über den Speaker
Christian Kraft,
Senior Marketing & Communications Manager bei Coveris
Christian Kraft begann seine Karriere in der Musikindustrie, wo er zwei Bachelorabschlüsse absolvierte. Früh verlagerte er seinen Schwerpunkt auf Digitalmarketing und sammelte umfangreiche Erfahrung in der Berliner Agenturszene – unter anderem als Projektmanager und Kundenberater für Marken wie BioNTech, TOTAL, Deutsche Telekom, Hornbach, VW Culture und die Bundesdruckerei. Der Fokus lag dabei stets auf digitalen Innovationsprojekten.
2018 wechselte Christian auf Kundenseite, baute in verschiedenen Start-ups Marketing-Teams auf und entwickelte wirkungsvolle Strategien. Seit 2023 ist er Teil von Coveris, einem der führenden Verpackungshersteller Europas. Dort verantwortet er die digitalen Transformationsprojekte mit den Schwerpunkten digitale Infrastruktur, Lead-Generation, Contentmarketing, Advertising und Marketing Automation.
