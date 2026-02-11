Der JETZT SUMMIT 2026 bringt am 25. und 26. März in Wien rund 500 Digital-Marketing-Profis zu Keynotes, Panels und Best Practices rund um Digital Marketing, E-Commerce und KI zusammen. Mit über 60 Speakern – darunter Anitra Eggler, Thomas Ragger und Robotics-Forscherin Emily Kate Genatowski mit Roboter Tova – bietet die Konferenz praxisnahes Know-how, Trendimpulse und Networking auf Top-Niveau.
Beim JETZT SUMMIT 2026 dreht sich in Wien zwei Tage lang alles um Digital Marketing im weitesten Sinne – in Keynotes, Best Practices und Panels. Die Top-Keynotes halten heuer die Bestseller-Autorin Anitra Eggler, Thomas Ragger, CTO der international erfolgreichen Agentur Wild sowie die US-Robotics-Forscherin Emily Kate Genatowski gemeinsam mit ihrem humanoiden Roboter Tova.
Der JETZT SUMMIT (https://summit.jetzt-konferenz.at/) geht 2026 in die sechste Runde: Der zweitägige Must-Attend Event für heimische Digital-Marketing-Profis findet heuer am 25. und 26. März 2026 im Hotel Courtyard by Marriott Wien-Messe statt. Die Konferenz, die an zwei Tagen knapp 500 FachbesucherInnen anlocken wird, widmet sich den ständig ändernden Rahmenbedingungen, den immer neuen Herausforderungen, den vielen faszinierenden Innovationen und zahlreichen Best Practices in den Bereichen Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Branding, Digital Media, Digital Publishing, E-Commerce und Artificial Intelligence.
„Der JETZT SUMMIT ist wie jedes Jahr als großes Get-Together der relevantesten Digital Marketing Professionals in Österreich sowie als Ort des Wissenstransfers und des qualifizierten Austauschs angelegt“, erklären Maximilian Mondel und Bernd Platzer von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien, die hinter der Konzeption und Umsetzung des JETZT SUMMIT stehen: „Wir freuen uns auf zwei spannende Tage mit inspirierenden Programmpunkten, disruptiven Keynotes, interessanten Impulsreferaten und anregenden Gesprächen zwischen den Best Heads der Branche.“
Ein humanoider Roboter wird die Bühne rocken
Erklärtes Ziel des JETZT SUMMIT 2026 ist – wie bei allen JETZT Fachkonferenzen – die Vermittlung von sofort umsetzbarem Know-how im Digital Business, die Stärkung der Digital Marketing-Kompetenz in Österreich, das Aufspüren von Trends, ein gerüttelt Maß an Inspiration sowie die Vernetzung von gleichgesinnten Digital-Marketing-Profis von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Publishern, Vermarktern, Kreativagenturen, Mediaagenturen, AdTechs und Technologiedienstleistern.
Highlights der zweitägigen Fachkonferenz sind die Top-Keynotes von Bestseller-Autorin und Top-Speakerin Anitra Eggler und von Thomas Ragger, Partner und Chief Technology Officer der vielfach international ausgezeichneten Agentur Wild. Für Furore wird beim JETZT SUMMIT auch die Robotics-Forscherin Emily Kate Genatowski von der Universität Wien sorgen, die ihren Vortrag gemeinsam mit dem humanoiden Roboter Tova halten wird.
Mehr als 60 Speaker an zwei Konferenztagen
Sechs mit namhaften Digital-Marketing-ExpertInnen von werbetreibenden Unternehmen, Agenturen, Medien, Vermarktern und AdTechs besetzte Podiumsdiskussionen widmen sich beim JETZT SUMMIT 2026 folgenden Themen:
- JETZT Digital Marketing Future – Werfen wir gemeinsam einen Blick auf ein paar Schlagzeilen aus der Zukunft und überprüfen wir sie auf ihre Wahrscheinlichkeit!
- JETZT Benchmarking – was wir in Österreich von der Schweizer OneDSP lernen können
- JETZT Ad Fraud – wie Werbekunden bei der Ausspielung von Digitalwerbung über den Tisch gezogen werden und was man dagegen tun kann
- JETZT Paradigmenwechsel – Zero Click Internet, Browser Consent und die neue Relevanz des Open Web: Alles dreht sich, alles bewegt sich
- JETZT Lernen von den Giganten – Was können Temu, Meta, TikTok, Amazon, Google und Co besser und welche Lösungsansätze ergeben sich daraus für heimische Player
- JETZT Reality Check: Erodieren wir gerade die Markenkerne durch zu viel Performance Marketing und zu wenig Branding?
Neu ist heuer beim JETZT SUMMIT der Speakers Corner, in dessen Rahmen an beiden Konferenztagen spannende Speaker aus Marketing, Werbung und Medien ein Dutzend Impulsreferate mit teils ungewöhnlichen Blickwinkeln halten werden.
Exklusiver Rabatt für Mitglieder des DMVÖ
Anmeldungen zum JETZT SUMMIT sind ab sofort hier möglich: https://summit.jetzt-konferenz.at/. Der Ticketpreis für den JETZT SUMMIT beträgt regulär 390 Euro netto für einen Konferenztag sowie 590 Euro netto für beide Konferenztage. Mitglieder des iab austria erhalten über die jeweiligen Institutionen Rabatte. DMVÖ-Mitglieder erhalten mit dem Code DMVOE25 im Ticketshop 25 Prozent Rabatt auf alle Ticketkategorien.
Über JETZT SUMMIT und die JETZT Konferenzen:
Der JETZT SUMMIT (https://summit.jetzt-konferenz.at) ist die thematisch breit gefächerte, zweitägige Fachkonferenz aus der Reihe der JETZT Konferenzen. Im Gegensatz zu den JETZT Nischenkonferenzen (www.jetzt-konferenz.at) widmet sich der JETZT SUMMIT an zwei Konferenztagen den wichtigsten und relevantesten aktuellen Fragestellungen im Digital Marketing. Alle JETZT Konferenzen sind zweitägig konzipiert. Der erste Konferenztag – der Training Day – ist praxisnahe gehalten und bietet zu 100 Prozent anwendbares Wissen. Am zweiten Tag der JETZT Konferenzen – dem Conference Day – vermitteln Marketing- und Kommunikationsprofis in Vorträgen, Panels und Workshops Know-how und Wissenswertes zum jeweiligen Generalthema. Die JETZT Konferenzen behandeln ausschließlich Spezialthemen digitaler Marktkommunikation und haben das Ziel, die digitale Kompetenz in Unternehmen zu stärken. Folgende JETZT Konferenzen fanden seit 2018 statt: JETZT Amazon, JETZT Audio, JETZT Branding, JETZT Digital PR, JETZT E-Mail, JETZT Video, JETZT Conversion, JETZT Voice, JETZT Performance, JETZT KI, JETZT Shopping, JETZT Social Media, JETZT Media Mix, JETZT Retail Media und JETZT Recruiting. 2026 stehen folgende JETZT Konferenzen auf dem Programm: JETZT GEO/SEO, JETZT SUMMIT, JETZT Social Media, JETZT Data Driven und JETZT Media Mix. Die JETZT Konferenzen werden von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien veranstaltet.