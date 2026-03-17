Fachkonferenz zu Social-Media-Strategien, Influencer Marketing, Social Commerce und KI-Automatisierung. 5. & 6. Mai 2026 in Wien – mit Best Cases und Workshops für Marketing-Professionals. DMVÖ-Mitglieder sparen 25 %.
Bei der Fachkonferenz JETZT Social Media am 5. und 6. Mai 2026 in Wien vermitteln Social-Media-ExpertInnen, welche Strategien jetzt funktionieren, wie Social Commerce gerade abhebt, wie Top-Marken Influencer Marketing einsetzen und wie Automatisierung mittels KI funktioniert.
Wien, 16. März 2026. Jede Menge Know-how für erfolgversprechende Social-Media-Strategien und eine Reihe von heimischen und internationalen Best Cases aus der Social-Media-Welt bietet die Fachkonferenz JETZT Social Media (https://social.jetzt-konferenz.at) am 5. und 6. Mai 2026 in Wien. An den beiden auch separat buchbaren Konferenztagen vermitteln Social Media-ExpertInnen von werbetreibenden Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Agenturen und Spezialdienstleistern, wie Marken ihre Social-Media-Strategie und ihr Influencer Marketing jetzt anlegen sollten. Im Rahmen von Keynotes, Best Practices, Diskussionsrunden und Workshops bietet die JETZT Social Media zu 100 Prozent anwendbares Wissen für all jene, die in werbetreibenden Unternehmen oder bei Agenturen und Dienstleistern mit den Social-Media- und/oder den Influencer-Marketing-Agenden betraut sind.
Training Day: Workshops zu TikTol Shop, Paid Social und true Loyality
Der Training Day der JETZT Social Media liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthält eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartet mit vielen Tipps und Tricks für die tagtäglichen Herausforderungen in der Social-Media-Kommunikation auf. Die KonferenzteilnehmerInnen werden nach Absolvierung des Training Day der JETZT Social Media verstehen, welche Strategien nationaler und internationaler Marken von Erfolg gekrönt sind, wie man mit Social Commerce zusätzliche Umsätze generiert, wie man seine Facebook-Kampagnen optimiert und wie man die Social-Media-Anstrengungen idealtypisch in seine Gesamtkommunikationsstrategie integriert.
Den initialen Workshop am Training Day hält MediaBrothers-CEO Armin Rogl, der den Fokus darauf legen wird, wie im Social-Media-Bereich aus Likes echte Loyalität entsteht. Den zweiten Workshop steuert Thomas Gigl von Ehrenwort Gewürze bei, der sich der Transformation von Social Media zum Commerce-Kanal widmen wird. TikTok war lange ein reiner Awareness- und Entertainment-Kanal – mit TikTok Shop wird die Plattform jedoch zunehmend zur direkten Verkaufsfläche. Pamela Wagner von Ajala Digital hält am Nachmittag des Training Day der JETZT Social Media einen Workshop mit dem Titel „Facebook Ads Hack: 90 Minuten zum Profit-Boost“. Wagners Versprechen: „In diesem 90-Minuten Workshop lernst Du, wie Du Deine Kampagnen langfristig von Flop zu Top verwandelst, und zwar ohne jede Woche wieder einen neuen Boost aufsetzen zu müssen.“ Zum Abschluss des Training Day der JETZT Social Media präsentiert MOMENTUM-Co-Founder Maximilian Mondel fünfzehn der besten Social-Media-Kampagnen der Welt aus 2025 und wird im Zuge dessen auch herausarbeiten, was man hierzulande von diesen Best Cases lernen kann.
Conference Day: Keynotes, Best Practices und eine Podiumsdiskussion
Der zweite Tag der JETZT Social Media – der Conference Day – liefert den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen und Best Practices Know-how zum Themenfeld Social Media und konkrete Handlungsanleitungen für kommende Social-Media-Feldzüge. Georg Prischl, Abteilungsleiter bei Radatz Wurstwaren, und Tobias Krammer, Senior Creative Strategist der Agentur Digiknall, zeigen gleich zu Beginn des Conference Day der JETZT Social Media am 6. Mai 2026, wie eine Traditionsmarke wie Radatz ohne zusätzliches Media-Budget im Social Feed Millionenreichweiten erzielen konnte. Danach wird Markus Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von BuzzValue, eine Keynote über die aktuelle Social-Media-Landschaft in Österreich halten. Konkret geht es um „Winner, Loser, Rising Stars, Hidden Champs“. Im Anschluss hält Markus Nutz, Founder der Wiener Agentur SPiNNWERK, die Keynote „Social Media in der Praxis: Die häufigsten Painpoints aus 15 Jahren Erfahrung“. Darin beleuchtet Nutz die typischen Herausforderungen, die in der täglichen Arbeit mit Unternehmen auftauchen: von der fehlenden Zielgruppendefinition und unklarer Strategie über einen unausgewogenen Content-Mix bis hin zu mangelnder Posting-Frequenz und unzureichender Erfolgsmessung. Als letzter Speaker vor dem Lunchbreak tritt dann Alex Raab, Geschäftsführer der Kreativagentur imbasto und Head of Content bei der Digitalagentur SlopeLift, auf den Plan und referiert zum Thema „KI und Automatisierung im Organic Social Media Bereich – Vom manuellen Chaos zur Content-Maschine: Wie smarte Workflows die Produktion skalieren.“
Thomas Velich, Senior Agency Development Manager von cmmrcl.ly, wird nach dem Lunch einen Vortrag zum Themenfeld „First-Party-Daten als Zukunft im Social Advertising“ halten. Danach haben Christoph Glöckel (Digital Marketing Lead) und Lisa-Maria Kodym (Digital Marketing Junior) von NÖM und Dominik Kantor und Florian Bösenkopf von influence.vision ihren gemeinsamen Auftritt: Das Quartett präsentiert unter dem Titel „Zeitlos erfolgreich – Tradition × Creator Economy: Wie Food-Brands mit Influencern heute Wachstum zünden“ echte Learnings von zwei Teams, die täglich an der Schnittstelle von Marke und Creator arbeiten.
Zum Abschluss des Conference Day der JETZT Social Media findet eine von Verena Müllner (e-dialog) moderierte Podiumsdiskussion mit Social-Media-Experten von Auftraggeber- und Agenturseite statt, in deren Rahmen den „hartnäckigsten Mythen rund um Social Media und Influencer Marketing“ auf den Grund gegangen wir. Mit dabei sind Vivienne Hödl (Ketchum Austria), Markus Zimmer (BuzzValue), Peter Rosenkranz (media4more) und Armin Rogl (MediaBrothers).
Exklusiver Rabatt für Mitglieder des DMVÖ
Der Ticketpreis der JETZT Social Media beträgt 390 Euro netto für den Training Day, 290 Euro netto für den Conference Day sowie 490 Euro netto für Training Day und Conference Day. DMVÖ-Mitglieder profitieren von einem 25-Prozent-Rabatt – mit dem Ticketcode DMVOE25 im Ticketshop: