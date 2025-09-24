Am 11. und 12. November 2025 findet in Wien die JETZT Branding statt. Die Fachkonferenz liefert praxisnahes Know-how zu Digital Branding, Brand Experience, KI und nachhaltigen Markenstrategien. DMVÖ-Mitglieder erhalten 25 % Rabatt auf Tickets.
Im Rahmen der Fachkonferenz JETZT Branding am 11. und 12. November 2025 in Wien vermitteln Branding-Experten, Marketer, Werber, E-Commerce-Profis, Publisher, Vermarkter und Mediaplaner, wie Marken im Digital Space mit ihren Zielgruppen effektiv und effizient kommunizieren.
Wie Marken und Unternehmen mittels Digital Branding für mehr Aufmerksamkeit und damit letztendlich auch für höhere Umsätze sorgen, erfahren Werbe-, Marketing- und Medien-Profis bei der JETZT Branding am 11. und 12. November 2025 in Wien. An den zwei auch separat buchbaren Konferenztagen der JETZT Branding (https://branding.jetzt-konferenz.at) in Wien vermitteln Digital-Marketing-Profis aus werbetreibenden Unternehmen sowie von Agenturen, Publishern, Vermarktern und Dienstleistern, wie Top-Brands – etwa IKEA, Brau Union, Ökostrom AG oder FitInn – ihre Marken digital führen.
Sofort in die Tat umsetzbares Know-how im Bereich Digital Branding
Der erste Konferenztag der JETZT Branding – der Training Day am 11. November 2025 – wendet sich an all jene, die in Unternehmen und Agenturen mit dem Themenfeld Digital Branding befasst sind. Die TeilnehmerInnen werden nach Absolvierung des Training Day verstehen, was man mit Digital Branding erreichen kann, wie man eine Marke in Zukunft digital aufbaut und führt, welche Digital-Branding-Konzepte und -Ansätze funktionieren und wie man seine Digital-Advertising-Strategie generell anlegen sollte. Der Training Day der JETZT Branding liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthält eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartet mit vielen Tipps und Tricks für die Planung und Umsetzung von Digital Branding auf.
Zum Einstieg der JETZT Branding wird Jürgen Bogner, Gründer der Agentur biteme.digital einen Workshop mit dem Titel „Co-create your brand with AI – von der Frage zur Vision zur Umsetzung“ abhalten. In diesem Hands-on-Workshop lernen die KonferenzteilnehmerInnen, wie man KI gezielt als kreativen Sparringspartner in der Marken- und Kommunikationsarbeit einsetzt.
Danach wird Florian Schleicher, Marketing-Stratege mit Fokus auf Nachhaltigkeit und vormals in leitenden Rollen bei McDonald’s, Greenpeace und Too Good To Go tätig, einen Workshop mit dem Titel „Grün gewinnt – Die Erfolgsgeheimnisse nachhaltiger Marken im Digital Marketing“ halten. Schleicher erkundet in dem 90-minütigen Programmslot gemeinsam mit den KonferenzteilnehmerInnen, wie nachhaltige Marken im Netz nicht nur Zielgruppen begeistern, sondern auch Greenwashing meiden.
Im dritten Workshop des Training Day der JETZT Branding geht Thomas Kenyeri, Founder und Geschäftsführer der KESCH Event und Promotion GmbH, auf das Thema „The Experience Gap – Branding war gestern – Brand Experience ist die neue Währung“ ein. Den vierten und letzten Workshop am Training Day der JETZT Branding hält Karina Wundsam, Geschäftsstellenleiterin austria.com/plus. Der Titel ihres Workshops lautet „Von Engagement zu Attention High-Impact Ads in der Praxis“. In den 90 Minuten erfahren die TeilnehmerInnen der JETZT Branding, wie Werbemittel mit SeenThis sofort laden, maximale Aufmerksamkeit erzielen und dabei ohne Qualitätsverlust performen.
Von Best Practices über Barrierefreiheit bis zum optimalen Werbeumfeld
Der zweite Tag der JETZT Branding – der Conference Day am 12. November 2025 – liefert den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen, Panels und Best Practices jede Menge Know-how und Handlungsanleitungen für die Konzeption von Digital-Branding-Kampagnen. Den Anfang macht John Oakley, Country Marketing Manager von IKEA Österreich mit der Opening Keynote mit dem Titel „Stop the Scroll: Cultural Marketing im Zeitalter von Micro-Bubbles & KI“, in der es unter anderem auch um die Branding-Strategie von IKEA geht.
Nach der Keynote mit dem Titel „Unverzichtbar, aber nicht allmächtig: Warum Influencer für Marken unverzichtbar sind“ von Martin Distl, Managing Director [m]STUDIO/WPP media, folgt ein Vortrag von Magdalena Schindler und Stefan Gensasz vom Audiovermarkter RMS Austria mit dem Titel „Audio first: Wie Marken im Kopf bleiben“. Anschließend präsentieren Alexandra Vetrovsky-Brychta (CELUM) und Valerie Elisabeth Semorad (Brau Union Österreich) Einblicke in die Markenstrategie eines Multi-Brand-Kosmos. Der Titel ihres Programmslots lautet „Wenn jede Marke ihre eigene Geschichte erzählt – und trotzdem zur Familie gehört: Einblick in das Markendenken der Brau Union“.
Nach dem Lunch Break folgt ein Vortrag von meda4more-Founder Peter Rosenkranz, der die Frage stellt: „Was macht die KI mit unserer Brand?“ Um Barrierefreiheit geht es im anschließenden Vortrag bei der JETZT Branding Mitte November 2025 in Wien, wenn Werner Rosenberger, Projektleiter für das Web Accessibility Certificate WACA zum Thema „Web Accessibility für alle UserInnen sinnvoll oder Design4all – Warum barrierefreies Webdesign für Alle sinnvoll ist“ referiert.
Das Finale des Conference Day der JETZT Branding läutet ein von Tamara Kager, Client Partner bei dentsu, moderiertes Panel ein. Unter dem Titel „Warum das digitale Werbeumfeld in Zeiten von Fake News, Brand Safety Issues und dem wirtschaftlichen Druck auf heimische Medienplattformen gerade jetzt so wichtig ist“ debattieren Lukas Kraetschmer (FitInn), Florian Wagner (Gewista), Marion Stölzer-Zöchbauer (COPE), Michael Buchbinder (Pro7Sat1Puls4) und Thomas Candussi (offroad communications). Zum Abschluss der Fachkonferenz JETZT Branding hält Georg Wenger-Rami, Head of Marketing & Communication bei der oekostrom AG die Closing Keynote über die Branding-Strategie des alternativen Energieanbieters.
Speaker
John Oakley
IKEA Österreich
Tamara Kager
dentsu Austria
Martin Distl
[m]STUDIO/WPP media
Exklusiver Rabatt für Mitglieder des DMVÖ
Anmeldungen zur JETZT Branding sind ab sofort möglich. Der Ticketpreis beträgt 390 Euro netto für den Training Day, 290 Euro netto für den Conference Day sowie 490 Euro netto für Training Day und Conference Day. DMVÖ-Mitglieder profitieren von einem 25-Prozent-Rabatt – mit dem Ticketcode DMVOE25 im Ticketshop auf der JETZT Branding-Website.