Sascha Krammer fordert radikales Umdenken: Weg von Silos, hin zu geteilter Verantwortung. Im Interview erklärt er, warum echte Kundenzentrierung entscheidend ist.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Marketing und Sales Alignment – Podiumsdiskussion
Sascha Krammer über Marketing & Sales Alignment
Am Ende des Marketing Automation Days laden wir Sie ein zu einer Podiumsdiskussion, die den Kern jeder modernen Wachstumsstrategie trifft: Wie gelingt echtes Alignment zwischen Marketing und Sales – und wie überwindet man die alltäglichen Barrieren, die trotz bester Technologie und Budgets bestehen bleiben? Gemeinsam mit unseren Expert:innen werfen wir Licht auf die brennenden Herausforderungen: von der Übergabe von Leads über inkonsistente Daten und Ziele bis zu Kommunikation und Prozessen, die Marketing und Vertrieb oft noch stören statt verbinden. Im Rahmen dieser Kurz-Interviews wollen wir die unterschiedlichen Perspektiven hören – was funktioniert schon gut, wo hakt es, und welche Lösungswege versprechen echten Fortschritt.
Interview mit Sascha Krammer
Was bedeutet für dich persönlich ein gutes Zusammenspiel von Marketing & Sales?
Ganz ehrlich: In vielen Unternehmen ist das Zusammenspiel von Marketing & Sales ein Machtkampf – kein Teamwork. Marketing produziert Leads, Sales jammert über Qualität, und am Ende geht es mehr um Rechtfertigung als um Kunden. Für mich heißt ein gutes Zusammenspiel: ein gemeinsames Spielfeld, eine Sprache, ein Ziel. Nicht „die Leads gehören uns“ oder „der Abschluss gehört uns“ – sondern: Der Kunde gehört in die Mitte unserer Bemühungen gestellt und dies entlang einer nahtlosen Customer Journey. Alles andere ist interne Beschäftigungstherapie.
Welche Rolle kann Marketing Automation dabei spielen, Marketing & Sales enger zu verzahnen?
Marketing Automation ist nicht die Lösung – sie ist der Verstärker. Wenn Prozesse, Mindset und Zusammenarbeit nicht stimmen, automatisierst du nur Chaos. Die eigentliche Rolle: Transparenz schaffen. Automation zeigt gnadenlos, wo Leads versanden, wo Sales nicht nachfasst, wo Marketing an der Zielgruppe vorbeischießt. Sie ist der Spiegel – und ja, manchmal ist das Bild ungemütlich. Das Schöne an Marketing Automation: Sie hört nie auf zu lernen. Jede Interaktion gibt uns direktes Feedback – und macht das Zusammenspiel von Marketing & Sales smarter mit jedem Schritt. Aber nur so entsteht echte Verzahnung.
Wenn du den Teilnehmer:innen einen Tipp mitgeben könntest, um Marketing & Sales besser aufeinander abzustimmen – welcher wäre das?
Vergesst die Silos. Setzt euch regelmäßig zusammen – ohne PowerPoint, ohne KPI- Schlacht, ohne Alibimeetings. Redet über den Kunden, nicht über Abteilungen. Mein Tipp in einem Satz: Hört auf, Leads hin- und herzuschieben – fangt an, Verantwortung zu teilen. Denn am Ende interessiert den Kunden nicht, ob er mit Marketing oder Sales spricht. Eine Kultur der Offenheit und Wertschätzung trägt immer zur Unternehmens Performance bei – sie macht die Zusammenarbeit nicht nur effizienter, sondern auch menschlicher, gerade in Zeiten der Digitalisierung und KI Thematik. Der Kunde merkt sofort – ob ihr als Unternehmen geschlossen auftretet – oder nicht. Qualität vor Quantität in der Kundenbeziehung.
Neugierig geworden?
Erlebe spannende Insights, praxisnahe Vorträge und wertvolle Networking-Möglichkeiten am Marketing Automation Day.
Sichere dir jetzt eines der limitierten Tickets – für DMVÖ-Mitglieder sogar kostenfrei!
Über die Speakerin:
Sascha Krammer
ist Leadership- und Vertriebsexperte mit über 20 Jahren Berufserfahrung darunter die letzten Jahre im Top-Management als Vertriebsmanager. Er verantwortete als Vice President Business Sales bei Magenta Austria rund 180 Mio. Euro Umsatz, leitete große Sales-Teams und baute neue Vertriebskanäle im B2B- und B2C-Umfeld auf. Seine Karriere führte ihn durch sieben Unternehmensfusionen, wo er maßgeblich Strukturen in der Post-Merger-Integration gestaltete und Vertriebsstrategien neu ausrichtete. Er bringt mehr als 14 Jahre Führungserfahrung mit. Heute arbeitet er als Organisationsarchitekt, Unternehmensberater und Sparringspartner für Führungskräfte und Teams in Organisationen. Sein Schwerpunkt: Vertriebsstrategien, die Wirkung entfalten, und Leadership, das Menschen mitnimmt. Sein Motto: „be a leader, not a boss“– dann klappt auch Führung und Vertrieb.“ Er schreibt auch regelmäßig auf Linkedin rund um die Themen Führung und Vertrieb und begleitet Unternehmen bei Transformationsprozessen.
Du bist DMVÖ-Mitglied und möchtest am Marketing Automation Day teilnehmen?
Schreib uns kurz, und wir senden dir deinen persönlichen Gutscheincode zu.
Hinweis: Jede Einreichung wird geprüft.