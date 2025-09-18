Moricz Kopitsch erklärt in seiner Break-Out-Session, wie Unternehmen mit KI-gestützten ABM-Strategien schnell und praxisnah starten können. Im Fokus: konkrete LinkedIn-Plays, Templates und ein klarer Measurement-Plan – damit Marketing & Sales gemeinsam relevantere Beziehungen aufbauen und nachhaltigen Erfolg erzielen.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Break-out Session
Moricz Kopitsch über ABM Quickstart
Moricz Kopitsch spricht über Customer Experience im Kontext von Marketing Automation – wie KI-gestützte ABM-Strategien helfen, relevantere Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu stärken. Ihm geht es darum, Automatisierung nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als Instrument, um persönliche Erlebnisse zu ermöglichen. So wird deutlich: Wirklich erfolgreich ist Marketing Automation dann, wenn sie Kund:innen das Gefühl gibt, verstanden und wertgeschätzt zu werden – und damit die Basis für nachhaltige Geschäftsbeziehungen legt.
Interview mit Moricz Kopitsch
Moricz, du wirst am Nachmittag eine Break-Out-Session halten. Kannst du uns verraten, worum es dabei gehen wird und was sich die Teilnehmer:innen erwarten können?
In der von Roman Walther und mir geführten Session geht es um einen schnellen und praxisnahen Einstieg ins Account-Based Marketing (ABM) – und zwar konkret mit drei KI-gestützten LinkedIn-Plays. Wir schauen uns an, wie Marketing- und Vertriebsteams mit überschaubarem Aufwand ihre Top-Accounts gezielt ansprechen und aktivieren können. Die Teilnehmer:innen dürfen sich auf Best Practices, Live-Beispiele und konkrete Handlungsschritte freuen, die sie direkt nach dem Event im eigenen Unternehmen anwenden können.
Uns ist es beim DMVÖ wichtig, dass die Besucher:innen des MAS Day Impulse erhalten, aber auch praktisches Wissen direkt mitnehmen und im eigenen Unternehmen einsetzen können. Was wären so die 1-3 Key Take-aways, die man sich von deinem Vortrag erwarten kann?
Drei zentrale Take-Aways sind uns wichtig:
- Schneller Start statt Perfektion: Account-Based Marketing (ABM) funktioniert auch als „Minimum Viable ABM“ – mit klaren Plays erreicht man schnell erste Sales-Touchpoints.
- KI macht Personalisierung skalierbar: KI hilft, Accounts zu priorisieren, personalisierte Content-Snippets zu erzeugen und Outreach-Sequenzen effizienter zu gestalten.
- Operative Bausteine für Marketing & Sales: Die Teilnehmer:innen bekommen umsetzbare Templates (Messages, Content Hooks, Follow-up-Sequenzen) plus einen einfachen Measurement-Plan. Damit kann Marketing direkt mit Sales gemeinsame Plays fahren.
Marketing Automation ist ein unglaublich breites und interdisziplinäres Feld. […] Warum hast du dich bei deiner Break-Out-Session gerade für dieses Thema entschieden?
Weil ABM im Moment eine der spannendsten Schnittstellen zwischen Marketing und Vertrieb ist – und LinkedIn der Ort, an dem sich diese beiden Disziplinen am besten verbinden lassen. Viele Unternehmen spüren, dass klassische Lead-Generierung an ihre Grenzen stößt. Mit KI-gestützten ABM-Ansätzen können wir relevanter, zielgerichteter und effizienter arbeiten. Genau das möchte ich den Teilnehmer:innen greifbar machen: dass ABM kein Buzzword, sondern ein praxisnaher Hebel ist, um die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb auf das nächste Level zu bringen.
Eine abschließende Frage noch: Wenn du dir etwas wünschen könntest für die Zukunft von Marketing Automation, was wäre das?
Mein Wunsch wäre, dass Marketing Automation weniger als technisches Toolset und mehr als Kulturfrage verstanden wird. Also weg von „Wir automatisieren Prozesse“ hin zu „Wir schaffen echte, personalisierte Erlebnisse für unsere Zielkunden – unterstützt durch Technologie“. Wenn Technologie und Mindset Hand in Hand gehen, entsteht ein Marketing, das sich wirklich nach Mehrwert anfühlt, nicht nach Massenkommunikation.
Abschließende Worte: Die Bühne gehört ganz dir. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
Ich möchte die Teilnehmer:innen ermutigen, ABM einfach auszuprobieren. Man muss nicht gleich die perfekte ABM-Maschine aufbauen – kleine, gezielte Plays können schon enorme Wirkung entfalten. Und mit den heutigen KI-Tools war es nie einfacher, personalisierte Ansprache auf einem Niveau zu liefern, das früher nur großen Teams möglich war. Also: Mut haben, starten, lernen – und Spaß an der neuen Art der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb entwickeln.
Über den Speaker:
Moricz Kopitsch
Managing Partner von digital advisory
Er ist seit über zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Marketing, Vertrieb und digitaler Transformation tätig. Er hat mehrere Digital-Startups gegründet und in internationalen Konzernen sowie Agenturen Führungsverantwortung übernommen. Sein Schwerpunkt liegt auf Customer Experience, datengetriebenem Marketing und der praxisnahen Umsetzung innovativer Vertriebsstrategien – mit einem besonderen Fokus auf B2B-Unternehmen und die pharmazeutische Industrie. Als gefragter Sprecher und Lektor teilt er sein Wissen regelmäßig auf Konferenzen und in Fachmedien – von Trends im B2B-Marketing bis hin zum Einsatz von KI im Account-Based Marketing.
