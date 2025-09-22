Marketing und Sales sprechen oft von Zusammenarbeit – doch im Alltag hakt es an Daten, Prozessen und Kommunikation. Im Interview erklärt Eva Török-Beisteiner, warum echtes Alignment nur gelingt, wenn beide Seiten ihre Expertise einbringen, Automation Transparenz schafft und Dialog zur Basis jeder Customer Journey wird.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Marketing und Sales Alignment – Podiumsdiskussion
Eva Török-Beisteiner über Marketing & Sales Alignment
Am Ende des Marketing Automation Days laden wir Sie ein zu einer Podiumsdiskussion, die den Kern jeder modernen Wachstumsstrategie trifft: Wie gelingt echtes Alignment zwischen Marketing und Sales – und wie überwindet man die alltäglichen Barrieren, die trotz bester Technologie und Budgets bestehen bleiben? Gemeinsam mit unseren Expert:innen werfen wir Licht auf die brennenden Herausforderungen: von der Übergabe von Leads über inkonsistente Daten und Ziele bis zu Kommunikation und Prozessen, die Marketing und Vertrieb oft noch stören statt verbinden. Im Rahmen dieser Kurz-Interviews wollen wir die unterschiedlichen Perspektiven hören – was funktioniert schon gut, wo hakt es, und welche Lösungswege versprechen echten Fortschritt.
Interview mit Eva Török-Beisteiner
Du wirst die Moderation der Podiumsdiskussion zum Thema „Marketing & Sales Alignment – Woran hakt es wirklich?“ übernehmen. Ist das ein Thema das dich beschäftigt bzw. beschäftigt hat und falls ja, kannst du uns ein wenig darüber erzählen?
Ich höre immer wieder „Marketing & Sales müssen zusammenarbeiten, das ist ja eh klar!“. Aber es bekommt andere Dimensionen, wenn man sich für Marketing und Sales Automation entscheidet. Es sind gemeinsame Customer Journeys die Marketing und Sales GEMEINSAM strategisch entwickeln müssen und Sales sollte meiner Meinung nach in jedem Schritt, bis auf die technische Umsetzung an sich, integriert sein. Nur das Zusammenbringen beider Expertisen macht das ganze erfolgreich, egal ob man sich digitale Inhalte für Zielgruppen überlegt, individualisierte Prozesse und wie man diese auch im CRM abbildet, gemeinsame Messkriterin, bis hin zu Nuancen wie die Wahl des Sprachstils für die digitalisierte Kommunikation.
Was bedeutet für dich persönlich ein gutes Zusammenspiel von Marketing & Sales?
Das jeder die Expertise des anderen wert schätzt und jeder versteht was man gegenseitig voneinander braucht, damit die Automatisierungsstrecken rund und erfolgreich laufen.
Welche Rolle kann Marketing Automation dabei spielen, Marketing & Sales enger zu verzahnen?
Man schafft mit dem Einsatz viel Transparenz und eine gemeinsame Herangehensweise. Und arbeitet miteinander an einem gemeinsamen Erfolg – wie auch immer dieser definiert ist.
Wenn du den Teilnehmer:innen einen Tipp mitgeben könntest, um Marketing & Sales besser aufeinander abzustimmen – welcher wäre das?
Ich kann aus meiner Erfahrung als ehemaliger Marketing Manager sprechen und kann nur sagen – als Marketing Manager viel ins Gespräch gehen – nicht nur mit dem Vertrieb, auch den Vertrieb bei Kundenterminen begleiten, die Sprache und Bedürfnisse der Kunden zu den verschiedenen Zeitpunkten in der Journey verstehen, die Haupt-Verkaufsargumente verstehen. Und auch für Sales würde ich sagen, dass man sich besonders auseinander setzen sollte mit welchen Herausforderungen Digitale Marketing Manager kämpfen – Welche Anforderungen haben Sie? Was sind die größten Hürden (zB Datenqualität)? Was kann man mit vorhandenen Ressourcen und Budget überhaupt schaffen? Letztendlich,was ich auch noch sehr wichtig finde ist, dass beide gemeinsam sich auf einen Fokus einigen, wenn man mit Marketing Automation beginnt. Denn die Vorbereitung von Automatisierungsstrecken ist sehr intensiv und wird definitiv zu Beginn unterschätzt.
Über die Speakerin:
Eva Török-Beisteiner
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Marketing an der FH Wiener Neustadt
Eva Török-Beisteiner hat die Fachhochschule Wiener Neustadt für wirtschaftsberatende Berufe 2005 absolviert (Spezialisierungen Betriebsorganisation & Wirtschaftsinformatik und Marketing & Sales). Nach fast 2 Jahrzehnten Berufserfahrung im Medienvertrieb, in einer B2B Marketing Agentur und Marketing eines internationalen Unternehmens ist sie 2023 ins Institut für Marketing an die FH Wiener Neustadt beruflich zurückgekehrt. Im letzten Unternehmen war Sie spezialisiert auf digitales Marketing und globaler Marketing & Sales Automatisierung und im Zuge dieser Position hat sie auch die Zertifizierung zum Marketing Automation Manager absolviert. An der Fachhochschule Wiener Neustadt ist Sie verantwortlich für die Marketing & Sales Inhalte der internationalen Studiengänge und spezialisiert auf die Themen Marketing Automatisierung, B2B Sales und digitales Marketing.
