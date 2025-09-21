Gabriele Schöngruber, Digital Marketing & Sales Transformation Managerin bei AGRANA, zeigt, wie Marketing & Sales durch gemeinsame Ziele und klare Prozesse erfolgreicher zusammenarbeiten. Sie betont die Rolle von CRM und Marketing Automation, um Kundensignale systematisch zu erfassen, Leads zu qualifizieren und den Sales Funnel datenbasiert zu optimieren.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Marketing und Sales Alignment – Podiumsdiskussion
Gabriele Schöngruber über Marketing & Sales Alignment
Am Ende des Marketing Automation Days laden wir Sie ein zu einer Podiumsdiskussion, die den Kern jeder modernen Wachstumsstrategie trifft: Wie gelingt echtes Alignment zwischen Marketing und Sales – und wie überwindet man die alltäglichen Barrieren, die trotz bester Technologie und Budgets bestehen bleiben? Gemeinsam mit unseren Expert:innen werfen wir Licht auf die brennenden Herausforderungen: von der Übergabe von Leads über inkonsistente Daten und Ziele bis zu Kommunikation und Prozessen, die Marketing und Vertrieb oft noch stören statt verbinden. Im Rahmen dieser Kurz-Interviews wollen wir die unterschiedlichen Perspektiven hören – was funktioniert schon gut, wo hakt es, und welche Lösungswege versprechen echten Fortschritt.
Interview mit Gabriele Schöngruber
Was bedeutet für dich persönlich ein gutes Zusammenspiel von Marketing & Sales?
Ein gutes Zusammenspiel heißt für mich, dass beide Bereiche ein gemeinsames Ziel verfolgen und die Rolle des jeweils anderen als wertvollen Beitrag im Sales Funnel verstehen und schätzen – sich auf Augenhöhe begegnen sozusagen. Das Ziel heißt Umsatz. Marketing schafft zum einen die Marke, der man vertrauen und mit der man sich verbunden fühlt, und zum anderen die Sichtbarkeit, Insights und hoffentlich gut qualifizierte Leads. Sales kann darauf aufbauen und daraus die persönlichen Beziehungen aufbauen und so Kunden gewinnen. Wenn beide Teams dieselbe Sprache sprechen und Daten teilen, entsteht echte Schlagkraft.
Welche Rolle kann Marketing Automation dabei spielen, Marketing & Sales enger zu verzahnen?
Für mich liegt das Potential für Marketing Automation (ich nenne es lieber CRM für Marketing, um den Fokus von der Automation weg zu bekommen), Kundensignale systematisch zu erfassen, Leads zu qualifizieren und einen strukturierten Lead-Prozess aufzubauen. Und letztlich die Performance im Sales Funnel messen zu können und laufend zu verbessern: welche Inhalte, welche Touchpoints, welche Aktivitäten wirken – so können wir im Marketing auch datenbasiert steuern. Letztlich zahlt dies auf die engere Abstimmung und Zusammenarbeit mit Sales ein.
Wenn du den Teilnehmer:innen einen Tipp mitgeben könntest, um Marketing & Sales besser aufeinander abzustimmen – welcher wäre das?
Gute Frage. Grundvoraussetzung ist, dass es einen regelmäßigen Austausch miteinander gibt – nicht nur über Zahlen, sondern auch oder vor allem über Kundenperspektiven. Was interessiert die Kunden, was fragen sie? Das weiß Sales, aber das weiß auch das Kundenservice sehr genau. Gemeinsame Jour Fixes, einen gemeinsamen, möglichst einheitlichen Lead-Management-Prozess entwickeln und ein klar definiertes Verständnis der Lead-Reife herstellen – das sollte darauf einzahlen, als ein „Team Customer“ aufzutreten.
Neugierig geworden?
Erlebe spannende Insights, praxisnahe Vorträge und wertvolle Networking-Möglichkeiten am Marketing Automation Day.
Sichere dir jetzt eines der limitierten Tickets – für DMVÖ-Mitglieder sogar kostenfrei!
Über die Speakerin:
Copyright Bild: Keinrath
Gabriele Schöngruber
ist Digital Marketing & Sales Transformation Managerin bei AGRANA,
einem international tätigen Lebensmittelkonzern, wo sie konzernweit die Einführung von CRM- und Marketing-Automatisierung verantwortet und durch klare Prozesse sowie KPI-basierte Kampagnen die Verzahnung von Marketing und Vertrieb vorantreibt. Ihre Karriere führte sie zuvor zu Oracle, wo sie als Customer Experience Sales Managerin digitale Lösungen bei Neukunden etablierte, sowie in leitende Kommunikationsfunktionen in Industrie und Wirtschaft. Mit über 20 Jahren Erfahrung in B2B- Marketing, Vertrieb und Kommunikation verbindet sie strategische Transformation mit praxisnaher Umsetzung und schafft damit messbaren Mehrwert für Unternehmen.
Du bist DMVÖ-Mitglied und möchtest am Marketing Automation Day teilnehmen?
Schreib uns kurz, und wir senden dir deinen persönlichen Gutscheincode zu.
Hinweis: Jede Einreichung wird geprüft.