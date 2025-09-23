In seiner Break-Out-Session beim Marketing Automation Day zeigt Gordan Volaric, warum erfolgreiche Automatisierung nicht mit Tools, sondern mit klaren Prozessen und Team-Einbindung beginnt. Teilnehmer:innen erhalten einen Fahrplan, wie sie Ängste abbauen, Beteiligung schaffen und Wandel Schritt für Schritt gestalten.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Break-out Session
Gordan Volaric über klare Prozesse und Team-Einbindung in der Marketing Automation
Gordan Volaric spricht über die Erfolgsfaktoren von Marketing Automation und warum klare Prozesse und die Einbindung von Teams wichtiger sind als neue Tools. Er zeigt, wie Unternehmen durch Beteiligung, schrittweisen Wandel und praxisnahe Ansätze Automatisierung nicht als Belastung, sondern als echte Unterstützung erleben können.
Interview mit Gordan Volaric
Gordan, du wirst am Nachmittag eine Break-Out-Session halten. Kannst du uns verraten, worum es dabei gehen wird und was sich die Teilnehmer erwarten können?
Viele Unternehmen springen zu schnell auf neue Tools und KI-Lösungen und wundern sich dann, warum die Effekte ausbleiben. Der Grund ist fast immer derselbe: Prozesse sind unklar, und die Menschen wurden nicht mitgenommen. In meiner Session geht es genau darum: Wie man Prozesse zuerst gemeinsam mit den Teams durchdringt, wie man Ängste ernst nimmt und Beteiligung schafft und wie man dann Schritt für Schritt erfolgreich automatisiert. Wer dabei ist, geht mit einem klaren Fahrplan nach Hause, den man im eigenen Unternehmen sofort umsetzen kann.
Uns ist es beim DMVÖ wichtig, dass die Besucher des MAS Day Impulse erhalten, aber auch praktisches Wissen direkt mitnehmen und im eigenen Unternehmen einsetzen können. Was wären so die 1–3 Key Take-aways, die man sich von deinem Vortrag erwarten kann?
- Prozesse zuerst verstehen, bevor man digitalisiert.
- Teams von Anfang an einbeziehen, sonst bleibt jede Transformation nur Theorie.
- Wandel in Schritten aufbauen! Nicht alles auf einmal und nicht mit allen Optionen gleichzeitig.
Marketing Automation ist ein unglaublich breites und interdisziplinäres Feld. Von E-Mail- über Performance- oder Content-Marketing. Aber auch Segmentierung, Personalisierung oder Next-Best-Offers. Die Liste könnte noch länger sein. Warum hast du dich bei deiner Break-Out-Session gerade für dieses Thema entschieden?
Weil hier die Menschen am stärksten betroffen sind. Automatisierung verändert Routinen, Rollen und Zusammenarbeit. Wenn wir nur über Tools sprechen, verlieren wir genau jene, die den Wandel tragen müssen. Für mich steht deshalb im Mittelpunkt: „Prozesse gemeinsam mit den Teams neu denken, damit Marketing Automation nicht als Belastung, sondern mit Vorfreude als Unterstützung gesehen wird.“
Eine abschließende Frage noch: Wenn du dir etwas wünschen könntest für die Zukunft von Marketing Automation, was wäre das?
Dass Unternehmen den Mut haben, kurz innezuhalten. Prozesse prüfen, Sinn klären, Teams befähigen und erst dann Technologie einsetzen. Mit etwas Reflektion und gemeinsamer Planung vorab wird die nächste Welle der Digitalisierung und Transformation zum echten Mehrwert.
Abschließende Worte: Die Bühne gehört ganz dir. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest?
Jetzt ist es K.I. und Automatisierung, aber die nächste „Transformationswelle“ wird sicher auch nicht lange auf sich warten lassen. Die Frage ist nicht „ob“, sondern „wie“ wir sie reiten. Wenn wir Prozesse sauber aufsetzen und unsere Teams einbeziehen, wird jede neue Technologiewelle kein Risiko, sondern eine Chance.
Über den Speaker:
Gordan Volaric
Geschäftsführer Boom Strategy GmbH
Er berät Mittelstands- und Enterprise-Unternehmen in DACH bei Marketing- und Revenue-Operations-Transformationen. Sein Ansatz: Prozesse zuerst verstehen, mit den Teams gestalten und dann sinnvoll digitalisieren. Mit diesem Prinzip macht er Organisationen fit für die Wellen von Automatisierung und KI.
