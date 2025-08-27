DMVÖ Sommerfest 2025: Sommer, Sonne und Networking an der Alten Donau

Beim DMVÖ Sommerfest 2025 traf sich das Who-is-Who der Marketingbranche in der La Crêperie an der Alten Donau. Neben Networking und Sommerfeeling war die Verleihung des „Dialogmarketing Rookie of the Year“ das Highlight des Abends.
DMVÖ versammelt Who-is-Who der Branche und prämiert junge Talente
Am 26. August lud der DMVÖ seine Mitglieder und Partner zum traditionellen Sommerfest in die La Creperie an der Alten Donau ein. Bei spätsommerlichem Wetter nutzten zahlreiche Marketing-Verantwortliche und Branchenexpert:innen die Gelegenheit, in sommerlicher Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Höhepunkt des Abends war die Verleihung des 11. Dialogmarketing Rookie of the Year 2025 – eine Auszeichnung für die spannendsten Talente von morgen.
Etablierter Branchentreff
Das DMVÖ Sommerfest gilt seit Jahren als Fixpunkt im Kalender der datengetriebenen Marketing-Community. Hier werden aktuelle Entwicklungen diskutiert, zukünftige Projekte vorgestellt und gute Gespräche bei kühlen Drinks geführt. Auch heuer war der Andrang wieder groß und das Who-is-Who der Marketingbranche kam zum Feiern und Netzwerken an die Alte Donau. Begrüßt wurden unter anderem:
Agnes Haferl (Eduscho Austria GmbH), Markus Inzinger (Otago), Barbara Klinser-Kammerzelt (Magenta Austria), Iris Kumpfmüller (Sattler & Partner GmbH), Norbert Lustig (Dialog One), Maximilian Mondel (MOMENTUM Wien), Rut Morawetz (iab Austria), Markus Ott (UNOs), Niko Pabst (Freudebringer), Lukas Pachner (CANAL+Services Austria GmbH), Anna Paviolo (Eduscho Austria GmbH), Christopher Sima (Krone Multimedia GmbH & Co KG), Gordan Volaric (Boom Strategy)
Bühne für den Nachwuchs
Höhepunkt des Abends war die Verleihung des 11. Dialogmarketing Rookie of the Year, mit dem der DMVÖ gemeinsam mit der FH St. Pölten vielversprechende Nachwuchstalente auszeichnet. Heuer prämierte die Jury, unter der Leitung von Helmut Kammerzelt, die Siegerkampagne der Nachwuchstalente Lena Krutzler und Leonie Langschwert, die für Tchibo entwickelt wurde.
„Alle Jahre wieder freue ich mich, Gastgeberin dieses wunderbaren Sommerfestes zu sein. Der persönliche Austausch und das gemeinsame Feiern bringen uns Impulse direkt aus der Community heraus. Damit entwickeln wir relevante Angebote für unsere Mitglieder, die Mehrwert und Unterstützung bei den alltäglichen Marketingherausforderungen bieten. Gekrönt wird dieser Abend durch die Rookie-Verleihung, die das großartige Zukunftspotenzial unserer Branche zeigt. Mit dem Sommerfest läuten wir den Herbst ein und ich freue mich sehr auf den Event-Auftakt mit unserem Marketing Automation Day am 26. September 2025“, fasst Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta den Abend stolz zusammen.