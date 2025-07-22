Wie Zultner Metall Demand Generation im B2B strategisch umsetzt – mit Vertriebsnähe, Content, Automation & Community-Building. Jetzt im Podcast anhören!
Wie schafft man es, als traditionelles Industrieunternehmen nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern echte Nachfrage zu wecken und als verlässlicher Partner bei der Bedarfsplanung präsent zu sein?
„The Voice of B2B Marketing“, der Podcast der Expert Group B2B-Marketing des DMVÖ, liefert mit Host Julia Pichler und ihrem Gast Julian Haas, Marketingverantwortlicher bei Zultner Metall, wertvolle Einblicke, wie Demand Generation im technischen B2B-Umfeld funktioniert.
In dieser Episode erfahren Hörer:innen, warum Vertrauen der wichtigste Treiber ist, warum Fragen wichtiger sind als Keywords – und warum Marketing und Vertrieb nur gemeinsam Demand Generation zum Erfolg bringen.
Vom klassischen Händler zum aktiven Partner
Zultner Metall ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich als Stahlhändler mit einem klaren Ziel neu erfindet: Weg vom reinen Produktlieferanten, hin zu einem Partner, der die Kundenbeziehung aktiv mitgestaltet – und das schon bei der Bedarfsentwicklung.
Julian Haas beschreibt, wie wichtig es ist, schon präsent zu sein, bevor ein Kunde eine Shortlist erstellt. Die Zahl ist bezeichnend: 78 % aller Käufer wählen nur Anbieter, die sie bereits kennen. Genau hier setzt Demand Generation an – wer sichtbar ist, wird gekauft.
Im Podcast erzählt Julian, wie das Prinzip They Ask, You Answer das Mindset bei Zultner verändert hat: Echte Fragen der Kunden beantworten, statt Marketing-Floskeln zu produzieren. So wird Content zur Brücke zwischen Marketing und Vertrieb – ein wichtiger Schritt, um die Customer Journey zu optimieren und den Vertrauensaufbau digital zu verstärken.
Wie genau das bei Zultner umgesetzt wird, erfährst du in der Podcast-Folge!
Vertriebsnähe statt Buzzwords
Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Julian Haas darin, den Vertrieb ins Boot zu holen. Die besten Content-Ideen kommen direkt aus dem Vertrieb – aus echten Kundengesprächen. Daraus entstehen SEO-starke Inhalte, Use Cases, Vergleichstabellen und sogar Preisindikationen, die Interessenten schon vor dem ersten Kontakt Vertrauen geben.
Durch diesen Ansatz gelingt es, organischen Traffic messbar zu steigern, die Verweildauer zu verlängern und Nutzer:innen so vorzubereiten, dass Verkaufsgespräche konkreter und effizienter werden.
Welche KPIs und Prozesse dahinterstecken? Jetzt im Podcast hören!
Content-Formate und Kanäle
Die Kanäle sind vielfältig: Website, Social Media (LinkedIn, Instagram, Facebook), Newsletter und neue Videoformate, die vor allem authentische Stimmen aus dem Vertrieb und echte Kundengeschichten zeigen. Die Strategie: Kurz, prägnant, praxisnah – mit maximaler Glaubwürdigkeit.
Besonders spannend: Zultner baut eine eigene Kunden-Community auf und entwickelt die digitale Plattform „Mein Zultner“ weiter – ein Raum für Personalisierung, Lead Nurturing und Erfahrungsaustausch.
Erfolgsfaktoren und Tipps für Marketer:innen
Für alle, die Demand Generation im B2B starten wollen, hat Julian Haas vier klare Tipps:
- Klein starten, groß denken – ein Blogbeitrag reicht, um zu starten.
- Prozesse sichtbar machen – z. B. mit Tools wie Miro.
- Erfolge transparent kommunizieren – Zahlen und Fakten sind entscheidend.
- Vertrieb aktiv einbinden – echte Fragen schlagen jede Keyword-Liste.
Demand Generation ist mehr als ein Trend – es ist ein strategischer Hebel, um Customer Centricity, Marketing Automation und Content Personalisierung im B2B messbar zu machen. Mit einem klaren Blick auf Vertrauen, Zusammenarbeit und echten Mehrwert zeigt Zultner Metall, wie es geht.