Der DMVÖ führt seine Studie zu Data Driven Marketing zum sechsten Mal durch und befragt dazu heimische Marketingprofis. Unter allen Teilnehmenden werden fünf Tickets für die Konferenz JETZT Data Driven und eine DMVÖ-Mitgliedschaft verlost.
Sechste DMVÖ-Studie zu Data Driven Marketing gestartet
Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) führt seine Studie zu Data Driven Marketing bereits zum sechsten Mal durch. Befragt werden heimische Marketingprofis. Die Ergebnisse werden im November 2026 präsentiert und sollen dem DMVÖ dabei helfen, die aktuellen Entwicklungen im Marketing in Österreich besser einzuordnen.
Wien, 29. Juni 2026. Dass Data Driven Marketing ein Marketingansatz ist, bei dem Entscheidungen auf Basis eingehender Datenanalysen getroffen werden, muss man heute niemandem mehr erklären, der auch nur im weitesten Sinne beruflich mit Marketing zu tun hat. Das war vor einem Jahrzehnt noch ganz anders: Damals war Data Driven Marketing bestenfalls ein Buzzword, das mitunter auch noch falsch verwendet wurde. Heute ist es gelebte Praxis, dass Unternehmen und Institutionen mittels Data Driven Marketing das jeweilige Kundenverhalten ablesen, um ihre Marketingstrategien zu optimieren und personalisierte Marketing- und Werbekampagnen zu erstellen.
Data Driven Marketing: Ziele, Strategien, Maßnahmen und Tools
Im Auftrag des DMVÖ möchte sich die Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien gemeinsam mit der USTP St. Pölten zum bereits sechsten Mal ein Bild darüber machen, welchen Stellenwert der Einsatz von Daten in heimischen Marketingabteilungen für die Kundenansprache heute hat, wie sich die Bedeutung von Data Driven Marketing in den kommenden Jahren entwickeln wird, welche Zielsetzungen heimische Marketer damit verfolgen und welche Tools sie dabei einsetzen. Ein zentrales Thema dabei ist die Rolle, die KI im Data Driven Marketing bereits jetzt spielt.
„Die Ergebnisse der Umfrage werden dem DMVÖ dabei helfen, die aktuellen Entwicklungen im Marketing in Österreich besser einzuordnen und den DMVÖ-Mitgliedern, aber auch einer qualifizierten Fachöffentlichkeit eine diesbezügliche Handlungsanleitung mit auf den Weg zu geben“, erklären DMVÖ-Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta und DMVÖ-Vorständin Ulrike Kittinger, die die treibende Kraft hinter der Data-Driven-Marketing-Studie ist.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert höchstens zehn Minuten. Die Ergebnisse sind selbstverständlich anonym und werden im November 2026 präsentiert. Hier geht es zur Umfrage: Jetzt teilnehmen: Data Driven Marketing Studie 2026 | DMVÖ
USTP St. Pölten und MOMENTUM Wien sorgen für den reibungslosen Ablauf
FH-Prof. Mag. Helmut Kammerzelt, Studiengangsleiter Marketing und Kommunikation, stellvertretender Studiengangsleiter Digital Marketing und Kommunikation sowie Lehrgangsleiter Eventmanagement an der USTP University of Applied Sciences St. Pölten, und Mag. Markus Petrakovits, Assistent für Lehre und Forschung Marketing und Kommunikation an der USTP University of Applied Sciences St. Pölten, zeichnen federführend für die Umsetzung der Studie verantwortlich: „Das Thema Data Driven Marketing ist für uns an der USTP University of Applied Sciences St. Pölten in Lehre und Forschung hochaktuell und hochrelevant. Daher unterstützen wir die aktuelle Studie des DMVÖ zu Data Driven Marketing in Österreich sehr gerne mit unserer wissenschaftlichen Expertise.“
Für Maximilian Mondel und Bernd Platzer, die beiden Gründer von MOMENTUM Wien, ist die Umfrage zum Thema Data Driven Marketing ein weiteres spannendes Studienfeld: „Wir freuen uns, dass eine renommierte Institution wie der DMVÖ unsere Kompetenz in der Konzeption von Marktstudien im Bereich Marketing, Werbung und Medien anerkennt und uns auch bei der sechsten Auflage mit dem Studiendesign und der Gesamtabwicklung betraut hat.“
Die gute Nachricht zum Schluss: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Studie werden fünf Tickets für die Fachkonferenz JETZT Data Driven (https://datadriven.jetzt-konferenz.at/) am 22. und 23. September 2026 in Wien im Wert von 588 Euro und eine DMVÖ-Personenmitgliedschaft für 2027 im Wert von 590 Euro verlost. Hier geht es zur Studienteilnahme: www.dmvoe.at/data-driven-marketing-studie-2026-teilnahme-offen-dmvoe/