Beim DMVÖ-Event IM DIALOG × The Social Shift am 5. November 2025 zeigten Expert:innen, wie Community-Marketing Haltung stärkt, echten Dialog fördert und Marken langfristig relevant macht.
Follower sammeln war gestern – echte Communities entstehen dort, wo Marken Haltung zeigen, echter Dialog stattfindet und Kommunikation neu gedacht wird.
Zwei Perspektiven, ein Abend
Der DMVÖ und Ketchum vereinten am 5. November im SWAT.io Office zwei Blickwinkel des modernen Marketings: den Launch der neuen Ausgabe des IM DIALOG Magazins fand gemeinsam mit dem Event „The Social Shift“ statt.
Gemeinsam mit weiteren Partnern – den „Marketing“-Studiengängen der University of applied sciences St. Pölten, dem Magazin „MedienManager“, CELUM und JaneTscheck – brachte der Abend rund 60 Marketing-Expert:innen zusammen, um zu zeigen, wie datengetriebene Strategien und kreative Kommunikation heute zusammenwirken.
The Social Shift – Von Followern zu Communities
Im ersten Teil stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich Storytelling, Content und Social Media Trends verändern – zwischen Authentizität, KI und neuen Plattformdynamiken.
Den Auftakt machte Martin Wenk (Ketchum Germany) mit seiner Keynote „Können Brands mithilfe von KI Teil echter Nischen werden, statt nur Follower zu sammeln?“ Er zeigte, wie KI gezielt eingesetzt werden kann, um Marken nahbarer und relevanter zu machen – ohne den menschlichen Kern der Kommunikation zu verlieren. Martin Wenk betonte:
„Marketing und PR sind keine Informationsvermittlung mehr, sondern Bedeutungserzeugung. KI wird bestimmen, wer Inhalte sieht – Communities bestimmen, welche Inhalte bedeutend sind. Nur wer beides versteht, bleibt sichtbar und relevant.“
Im Anschluss diskutierten Mag. Ulrike Kittinger (LIBRO & PAGRO DISKONT), Nina Sterzl (BRANDL TALOS), Robert Neundlinger (Unser Ö Bonus Club) und Nina Sommerbauer (smart Austria) über die Zukunft von Social Media im Spannungsfeld von KI, Community und Verantwortung. Nina Sterzl, Rechtsanwältin und Expertin für Wettbewerbs- und Medienrecht klärte im Panel auf:
„Viele rechtliche Fragen rund um Social Media und Influencer-Marketing bewegen sich noch immer in Graubereichen, über die erst nach und nach Gerichte Klarheit schaffen. Umso wichtiger wird Rechtssicherheit als Grundlage für erfolgreiches (Social-Media-)Marketing.“
Vivienne Hödl, Business Diretcor und Influncer Lead bei Ketchum Österreich, fasst die allgemeinen Erkenntnisse des Panels zusammen:
„Social Media bleibt weiterhin ein dynamisches Experimentierfeld, insbesondere wenn es um den Einsatz von KI geht. Statt klassischer Produktwerbung stehen hier echte Geschichten und unterhaltsame Inhalte im Mittelpunkt. Entscheidend ist dabei der Aufbau lebendiger Beziehungen zu Stakeholdern und Communities, denn sie sind das Herzstück einer erfolgreichen digitalen Präsenz.“
IM DIALOG neu gedacht – Wo Daten und Dialog zusammenfinden
Der zweite Teil des Abends stand im Zeichen des neuen IM DIALOG Magazins. Die aktuelle Ausgabe findet ihr hier.
Helmut Kammerzelt (University of applied sciences St. Pölten) gewährte – gemeinsam mit den studentischen Chefredakteurinnen Marta Urceley-Cervera, Jasmin Wanek und Tabea Degasperi – einen Blick hinter die Kulissen der neuen Ausgabe und zeigte, wie Themen wie Data Driven Marketing, CRM und KI im Marketingalltag praxisnah aufbereitet wurden.
„Es ist unglaublich, wie toll sich dieses Magazin-Projekt in den letzten Jahren entwickelt hat. Im Zusammenspiel zwischen motivierten Studenten/Studentinnen und tollen Persönlichkeiten aus der Praxis ist ein großartiges Heft entstanden“, so Helmut Kammerzelt.
Für Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ, spiegelte der Abend perfekt wider, was den Verband heute ausmacht:
„Kommunikation verändert sich – und mit ihr auch unsere Zielgruppen. Neben Menschen müssen wir künftig auch Künstliche Intelligenz ansprechen. Sie wird zum neuen Dialogpartner, der entscheidet, welche Inhalte wahrgenommen werden. Dieses Event hat gezeigt, wie inspirierend es ist, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.“
Fazit: Zwischen Daten und Haltung entsteht Wirkung
Der DMVÖ-Abend mit seinen Partnern spannte den Bogen zwischen kreativer Kommunikation und datenbasierter Strategie. Ob Social Media, KI oder CRM – das verbindende Element war klar: Wirkung entsteht dort, wo Marken zuhören, reflektieren und echten Dialog fördern. Genau dafür steht der DMVÖ – als Plattform, die Menschen, Themen und Ideen zusammenbringt. Auch Ketchum sieht die Zukunft von Social Media Kommunikation in der Balance zwischen innovativen Technologien und authentischer, menschenzentrierter Markenführung. Marken, die echte Dialoge führen, schaffen nicht nur Reichweite, sondern langfristige Relevanz.