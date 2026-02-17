Am 23. April 2026 bringt das B2B Marketing Forum erstmals Österreichs führende B2B-Marketer im Haus der Ingenieure in Wien zusammen. Top-Marken wie voestalpine, Palfinger, Wienerberger und Rosenbauer präsentieren Best Practices rund um KI, Leadgenerierung und datengetriebenes Marketing. Jetzt Ticket sichern und von den Besten lernen!
B2B Marketing Forum 2026: Wien wird zur Bühne für Österreichs B2B-Marketing-Elite
Am 23. April 2026 findet im Haus der Ingenieure in Wien erstmals das B2B Marketing Forum unter der Schirmherrschaft des Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) statt – und das Line-up kann sich sehen lassen.
Was erwartet die Besucher:innen?
Die eintägige Fachkonferenz vereint Keynotes, Best-Practice-Präsentationen und Podiumsdiskussionen rund um die drängendsten Themen im modernen B2B-Marketing: Künstliche Intelligenz, datengetriebene Strategien, Leadgenerierung, Markenführung und Multichannel Marketing.
Mit dabei sind hochrangige Marketing-Verantwortliche von Unternehmen wie voestalpine, Wienerberger, Palfinger, Agrana, Rosenbauer, Frequentis, Canon Austria, Saubermacher und der Österreichischen Post AG – kurz gesagt: das Who-is-who der heimischen B2B-Marketing-Community.
Für wen ist die Veranstaltung relevant?
Das Forum richtet sich gezielt an Marketingverantwortliche, Kommunikationsstrateg:innen, Vertriebsverantwortliche und Innovationsmanager:innen aus dem B2B-Sektor – sowohl aus Industrie und Handel als auch aus Agenturen und Dienstleistungsunternehmen.
Tickets & Anmeldung
Der reguläre Ticketpreis beträgt € 390 netto, DMVÖ-Mitglieder zahlen vergünstigt € 290 netto. Die Anmeldung ist unter www.b2bmarketingforum.at möglich.
Über das B2B Marketing Forum:
Das B2B Marketing Forum (www.b2bmarketingforum.at) ist Österreichs einzige Fachkonferenz für Business-to-Business-Kommunikation. Veranstaltet von der B2B Marketing Expert Group im Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ), soll das Event ab sofort jährlich Marketing-Expert:innen, Führungskräfte und Innovator:innen zusammenbringen, um aktuelle Trends und Best Practices im B2B-Marketing zu beleuchten. Ziel der Veranstaltung ist es, Know-how zu teilen, den gegenseitigen Austausch zu fördern und die Professionalisierung des B2B-Marketings in Österreich weiter voranzutreiben. Das B2B Marketing Forum wird von der Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien (www.momentum.wien), die unter anderem die JETZT Konferenzen und die MARKETING X veranstaltet, in Szene gesetzt.
Über den DMVÖ:
Der Dialog Marketing Verband Österreich – DMVÖ (www.dmvoe.at) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Der DMVÖ versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ dem Branchennachwuchs seit nunmehr 15 Jahren eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist dem DMVÖ dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben.