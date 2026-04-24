Mit dem ersten B2B Marketing Forum etablierte der DMVÖ am 23. April 2026 in Wien eine neue österreichische Fachkonferenz – die zentralen Learnings: B2B-Marketing braucht 2026 klare KI-Strategien, langfristigen Markenaufbau und eine engere Verzahnung mit dem Vertrieb.
B2B Marketing Forum:
DMVÖ etabliert neue Fachkonferenz für B2B Marketing in Österreich
110 Teilnehmer:innen, 22 Speaker:innen aus Unternehmen wie voestalpine, Wienerberger, Palfinger oder Rosenbauer: Das war das erste B2B Marketing Forum, das am 23. April in Wien stattgefunden hat. Die Organisatoren, DMVÖ und MOMENTUM, füllen mit dem neuen Format eine Lücke und geben dem Business-Marketing eine Bühne. Das Fazit des Tages: B2B Marketing braucht 2026 vor allem klare KI-Strategien, langfristigen Markenaufbau und eine engere Verzahnung mit dem Vertrieb.
Agrana, Wienerberger, Canon, voestalpine, Rosenbauer, Österreichische Post AG, Saubermacher, Palfinger, CELUM, KSV1870 und Frequentis – diese Top-Marken präsentierten ihre Strategien bei der Premiere des B2B Marketing Forums am 23. April 2026 im Haus der Ingenieure in Wien. Die Speaker:innen zeigten auf, wie B2B Marketing 2026 und darüber hinaus aufgestellt sein muss. Die ganztägige Veranstaltung, powered by DMVÖ, bot im Rahmen von Keynotes, Podiumsdiskussionen und Best Cases umfangreiche Einblicke in eine Disziplin, die bei klassischen Marketingkonferenzen oft nicht im Fokus steht. Das neue Format schließt eine Lücke und gibt dem B2B Marketing eine Bühne.
Für die inhaltliche und konzeptionelle Planung des B2B Marketing Forums zeichnete die DMVÖ Expert Group B2B Marketing unter der Leitung von Martin Kernthaler (Payback Österreich) in enger Abstimmung mit dem Team der Wiener Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien verantwortlich. „Wir haben uns in der B2B Marketing Expert Group drei Ziele für das B2B Marketing Forum gesetzt: Spannende Cases toller österreichischer Unternehmen zu zeigen, B2B Marketing Wissen auszutauschen und die Vernetzung der B2B Marketing Community in Österreich voranzutreiben. Wir freuen uns, dass wir alle drei Ziele voll erreicht haben und das positive Feedback auf unser Event zeigt uns, dass wir mit diesem Format auf dem richtigen Weg sind“, so Martin Kernthaler, Leiter der Expert Group B2B Marketing im DMVÖ und Head of Marketing bei Payback Österreich.
Kernthemen: KI, Substanz statt Performance und Unternehmenswachstum
Im Fokus der Veranstaltung standen Themen wie „KI verändert die Spielregeln“, „Wenn Menschen um die Aufmerksamkeit von Maschinen buhlen“, „In nur 24 Stunden zur Love-Brand“, „Vom Markenversprechen zur Nachfrage“ und viele weitere praxisbezogene Panels und Diskussionen rund um die drei Kernaspekte KI, Substanz und Wachstum. Speaker:innen aus namhaften Unternehmen wie 506.ai, Saubermacher, Agentur Seiten-Werk, CELUM, Wienerberger, voestalpine AG, Österreichische Post AG, Palfinger AG, Payback, Canon, Komptech, Frequentis, KSV1870, otago, SlopeLift, OBSERVER, Agrana, media4more, Rosenbauer und der Digitalagentur Liechtenecker bereicherten den Tag mit wertvollen Insights und ihrer Expertise.
„Am heutigen Tag wurde eindrucksvoll die Vielfalt des B2B Marketings gezeigt. Gleichzeitig wurde die Komplexität sichtbar, die sich gerade durch aktuelle Entwicklungen wie Agentic AI erhöht. Daher ist es umso wichtiger einen Raum für persönlichen Austausch unter B2B Marketeers zu schaffen“, so Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ und CGO von CELUM.
„B2B Marketing wird bei den meisten Marketingkonferenzen stiefmütterlich behandelt. Die Resonanz auf das erste B2B Marketing Forum hat gezeigt, dass es mehr als die richtige Entscheidung vonseiten des DMVÖ war, der Spezialdisziplin B2B Marketing eine eigene Bühne zu geben“, erklärt MOMENTUM-Co-Founder Maximilian Mondel, der mit seinem Team für Konzeption und Organisation des eintägigen Konferenzformats verantwortlich zeichnet. „Angesichts der Breite der diskutierten Themen und der vielen spannenden Cases beim B2B Marketing Forum 2026 war schon im Vorfeld absehbar, dass sich das Format für einen jährlichen Rhythmus anbietet. Geplant ist daher, das zweite B2B Marketing Forum im April 2027 in Wien durchzuführen.“
Stimmen zum ersten B2B Marketing Forum
„Wir erleben gerade das Ende der B2B-Welt, wie wir sie kennen. Marketing richtet sich nicht mehr nur an Menschen, sondern an Maschinen, und wird künftig von hybriden Teams aus Menschen und KI-Kollegen getragen“, so Gerhard Kürner, Gründer von 506.ai.
„Erfolgreiches B2B Marketing entsteht dort, wo ein klares Markenversprechen Vertrauen schafft und konsequent Nachfrage generiert. Bei PALFINGER übersetzen wir unsere Position als globaler Technologie- und Lösungsanbieter in messbare Marktwirkung – über Produkte, Services und digitale Lösungen hinweg. Genau diese Verbindung von Marke und Performance stand im Zentrum des B2B Marketing Forums – und macht heute den Unterschied“, so Armin Schlamp, Vice President Global Marketing & Communications der Palfinger AG.
„E-Commerce ist im B2B längst kein isolierter Vertriebskanal mehr, sondern ein zentraler Hebel für integrierte Kundenerlebnisse. Entscheidend ist, digitale Prozesse ganzheitlich zu denken – über Vertrieb, Service und Content hinweg – und konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten“, so Jürgen Eppinger, Head of Digital Marketing und Geschäftsführer im Bereich E‑Commerce bei Rosenbauer.
Das Event in Bildern
Fotocredit: © Elisabeth Kessler/MOMENTUM Wien