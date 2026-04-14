Zum fünften Mal untersucht der DMVÖ, wie B2B-Unternehmen in Österreich Leads gewinnen – und wie KI den Funnel verändert. Jetzt mitmachen, Benchmarks setzen.
Der DMVÖ startet gemeinsam mit der B2B Expert Group zum fünften Mal die Studie zur B2B-Leadgenerierung in Österreich. Bis 30. April 2026 können Entscheider:innen aus Marketing und Sales teilnehmen und damit die einzige strukturierte Datenbasis zum Thema aktiv mitgestalten. Der Fokus liegt in diesem Jahr noch stärker auf Künstlicher Intelligenz: Ist KI im B2B-Lead-Funnel inzwischen Praxis – oder noch immer vor allem Versprechen?
Eine Studie, die es so nicht zweimal gibt
Leadgenerierung im B2B bleibt eine der meistdiskutierten – Disziplinen im Marketing. Belastbare Zahlen dazu sind rar: keine Grundlagenstatistik, kaum Vergleichsdaten – und trotzdem müssen Marketing- und Sales-Teams täglich Entscheidungen treffen. Welche Kanäle bringen wirklich Leads? Wie gut funktioniert CRM in der Praxis? Und was ist KI – Game Changer oder Buzzword?
Genau hier setzt die DMVÖ B2B Expert Group an. Seit fünf Jahren liefert die Studie verlässliche Benchmarks für den österreichischen B2B-Markt – aus der Praxis, für die Praxis.
KI: Vom Zukunftsversprechen in den Arbeitsalltag?
Die Ergebnisse aus 2025 haben gezeigt: KI-gestützte Tools waren zwar noch die schwächste Maßnahme im aktuellen Einsatz (11 %), aber bereits die mit den höchsten Zukunftserwartungen – 70 % der Befragten sahen sie als wichtigsten Kanal der nächsten drei Jahre. Gleichzeitig blieb Datenschutz die größte Herausforderung (55 %), und fast zwei Drittel der Unternehmen arbeiteten noch ohne CRM oder Marketing Automation.
2026 stellt die Studie die entscheidende Folgefrage: Hat KI den Weg vom Buzzword in den Arbeitsalltag gefunden – und wie verändert das die Art, wie B2B-Unternehmen neue Kund:innen gewinnen?
Markus Ott, Initiator der Studie und Mitglied der DMVÖ B2B Expert Group:
„Leadgenerierung ist für mich die Königsdisziplin im Marketing – und gleichzeitig eine der am wenigsten durchleuchteten. Unternehmen verlieren Kunden, sie müssen neue gewinnen: Das ist kein Versagen, sondern Teil des Wirtschaftssystems. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, was dabei wirklich funktioniert. Genau das liefert diese Studie – zum fünften Mal, und mit einer Frage, die brennender denn je ist: Was macht KI mit dem B2B-Lead-Funnel?“
Jetzt teilnehmen – und als Erste:r die Ergebnisse kennen
Die Befragung richtet sich an Unternehmen in Österreich, die mindestens 50 % ihres Umsatzes im B2B-Bereich erwirtschaften. Zielgruppe sind Entscheider:innen in Marketing und/oder Sales. Die Teilnahme dauert ca. 10 Minuten. Alle Teilnehmer:innen erhalten exklusiven Erstzugang zu den Studienergebnissen, die im Anschluss an die Feldphase präsentiert werden.
Feldphase: bis 30. April 2026
Zur Studie: https://befragung-triple-m.at/goto/Leadgen_DMVOE_2026