Marketing & Sales ziehen oft nicht an einem Strang. Alexandra Füngerlings zeigt, wie Kundenzentrierung und Marketing Automation echtes Alignment ermöglichen.
Preview-Interview: Marketing Automation Day & Marketing und Sales Alignment – Podiumsdiskussion
Alexandra Füngerlings über Marketing & Sales Alignment
Am Ende des Marketing Automation Days laden wir Sie ein zu einer Podiumsdiskussion, die den Kern jeder modernen Wachstumsstrategie trifft: Wie gelingt echtes Alignment zwischen Marketing und Sales – und wie überwindet man die alltäglichen Barrieren, die trotz bester Technologie und Budgets bestehen bleiben? Gemeinsam mit unseren Expert:innen werfen wir Licht auf die brennenden Herausforderungen: von der Übergabe von Leads über inkonsistente Daten und Ziele bis zu Kommunikation und Prozessen, die Marketing und Vertrieb oft noch stören statt verbinden. Im Rahmen dieser Kurz-Interviews wollen wir die unterschiedlichen Perspektiven hören – was funktioniert schon gut, wo hakt es, und welche Lösungswege versprechen echten Fortschritt.
Interview mit Alexandra Füngerlings
Was bedeutet für dich persönlich ein gutes Zusammenspiel von Marketing & Sales?
Für mich beginnt ein echtes Zusammenspiel von Marketing und Sales immer beim Kunden. Wenn beide Bereiche denselben Blick auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kund:innen haben, entsteht eine gemeinsame Basis. Dieses Verständnis ist weit mehr als ein abstraktes Konzept – es bedeutet, dass beide Teams dieselbe Sprache sprechen, gemeinsame Ziele verfolgen und sich regelmäßig austauschen. Erst dadurch wird sichergestellt, dass Kund:innen auf allen Ebenen eine konsistente Customer Experience erleben. Marketing liefert wichtige Insights aus Kampagnen und Datenanalysen, während Sales diese Erkenntnisse im direkten Kundenkontakt lebendig werden lässt. Nur wenn beide Seiten diese Informationen teilen, entsteht ein durchgängiger roter Faden, der sich von der ersten Ansprache bis zum Vertragsabschluss und darüber hinaus zieht.
Welche Rolle kann Marketing Automation dabei spielen, Marketing & Sales enger zu verzahnen?
Marketing Automation ist für mich ein entscheidendes Instrument, um Transparenz über die gesamte Customer Journey herzustellen. Mit Tools wie HubSpot lassen sich beispielsweise Signale sichtbar machen, die genau zeigen, wann der richtige Moment gekommen ist, damit Sales den Kontakt aufnimmt. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht auch die Ansprache wesentlich gezielter. Im Grunde genommen fungiert Marketing Automation als Brücke: Sie verbindet die umfangreichen Informationen, die Marketing über Touchpoints sammelt, mit den konkreten Maßnahmen des Vertriebs. So wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Qualität des Kundenerlebnisses erheblich verbessert.
Wenn du den Teilnehmer:innen einen Tipp mitgeben könntest, um Marketing & Sales besser aufeinander abzustimmen – welcher wäre das?
Wenn ich den Teilnehmer:innen unserer Diskussion einen zentralen Tipp mitgeben dürfte, dann wäre es dieser: Redet wirklich miteinander und arbeitet nicht nebeneinander her. Klingt banal, ist in der Praxis aber oft die größte Hürde. Es reicht nicht, wenn beide Abteilungen ihre eigenen Ziele verfolgen – entscheidend ist, dass gemeinsame KPIs definiert und auch gemeinsam verantwortet werden. Regelmäßiger Austausch sorgt für Transparenz und schafft Vertrauen. Am Ende geht es darum, ein Team zu sein, das in dieselbe Richtung arbeitet. Genau darin liegt die Kraft, die letztlich den größten Mehrwert für die Kund:innen schafft.
Neugierig geworden?
Erlebe spannende Insights, praxisnahe Vorträge und wertvolle Networking-Möglichkeiten am Marketing Automation Day.
Sichere dir jetzt eines der limitierten Tickets – für DMVÖ-Mitglieder sogar kostenfrei!
Über die Speakerin:
(C) tristar GmbH
Alexandra Füngerlings
Head of Sales & Commercial Europe bei tristar GmbH
Tristar GmbH ist Betreiber markengebundener Hotels in der D-A-CH-Region. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören u. a. Firmenpreisvereinbarungen (Corporate Contracts), Bindeglied zwischen den Key Account Managers der Franchisepartner, Ausrichtung und Umsetzung der Sales Strategie und Umsatzoptimierung, sowie alle Anfragen rund um neue Hotels und deren Verwertung. Ihr beruflicher Hintergrund ist stark geprägt durch langjährige Erfahrung im Hotelmanagement und Vertrieb: Sie hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Düsseldorf absolviert. Sie konnte stationenweise Verantwortung übernehmen in Bereichen wie Reservierung, Revenue Management und Sales, insbesondere bei Pre-Opening und Opening von Hotels sowie Neupositionierungen und Strukturaufbau in Hotelketten.
Du bist DMVÖ-Mitglied und möchtest am Marketing Automation Day teilnehmen?
Schreib uns kurz, und wir senden dir deinen persönlichen Gutscheincode zu.
Hinweis: Jede Einreichung wird geprüft.