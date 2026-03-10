KI-Systeme vergleichen, filtern und empfehlen – oft bevor Konsumenten selbst aktiv werden. Der DMVÖ reagiert auf diese Verschiebung und setzt Agentic Marketing als strategisches Leitthema 2026.
Presseinformation
KI-Systeme vergleichen Preise, prüfen Bewertungen und schlagen Produkte vor – oft bevor Konsumenten selbst aktiv suchen. Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) hat Agentic Marketing als strategisches Leitthema 2026 definiert und reagiert damit auf eine Entwicklung, die klassische Marketinglogiken unter Druck setzt: Der Kunde agiert zunehmend mithilfe autonomer Systeme – und wer als Marke weiterhin sichtbar und relevant sein will, muss verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Mit dem Start der DMVÖ-Academy am 20. März 2026 bietet der Verband Marketing- und E-Commerce-Verantwortlichen ab sofort eine praxisnahe Ausbildung zu dieser neuen Herausforderung.
Was Agentic Marketing bedeutet und warum es jetzt relevant ist
Wer heute nach Produkten sucht oder kauft, bekommt oft keine Linkliste mehr, sondern eine direkte, vorgefilterte Antwort eines KI-Systems. Die KI bewertet, filtert und empfiehlt, bevor ein Mensch überhaupt aktiv wird. Erste Systeme führen Käufe bereits eigenständig aus. Das ist der Kern von Agentic Marketing: Entscheidungen entlang der Customer Journey werden nicht mehr alleine von Konsumenten getroffen. Autonome KI-Agenten nehmen den Menschen Recherche, Bewertung und Filterung ab – immer öfter ganz ohne menschliches Zutun. Für Marken bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr allein durch Klicks und Rankings in Suchmaschinen. Entscheidend ist, ob und wie ein KI-System eine Marke, ein Produkt oder einen Inhalt in seinen Entscheidungsprozess Touchpoint-übergreifend einbezieht. Diese Verschiebung betrifft Search genauso wie Commerce und damit praktisch jedes Unternehmen, das online kommuniziert oder verkauft.
„KI-Systeme übernehmen zunehmend Recherche, Vergleich und Empfehlung – oft bevor ein Mensch selbst aktiv wird. Für Marken bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr nur über Suchmaschinen-Rankings, sondern auch darüber, wie KI-Agenten Inhalte bewerten und auswählen. Die eigene Website oder der eigene Webshop allein reichen dafür nicht mehr. Darum setzt der DMVÖ für 2026 den Schwerpunkt Agentic Marketing, um Unternehmen zukunftsfit zu machen“, betont Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.
Orientierung und Entscheidungssicherheit ab 20. März 2026
Als konkreten ersten Schritt startet der DMVÖ am 20. März 2026 die DMVÖ-Academy: Agentic Search & Agentic Commerce – ein strukturiertes Weiterbildungsprogramm für Marketing- und E-Commerce-Verantwortliche, die verstehen wollen, was der Wandel konkret für ihre Strategie, ihre Organisation und ihre Budgets bedeutet.
Das Programm umfasst fünf Module à drei Stunden und führt als strukturierte Lernreise von thematischer Einordnung bis zu konkreten Entscheidungshilfen. Themen sind unter anderem, wie Agentic Search Sichtbarkeit neu definiert, wie sich Kaufentscheidungen durch Agentic Commerce verschieben, welche organisatorischen und rechtlichen Konsequenzen entstehen und welche Umsetzungs-Optionen Unternehmen haben. Die ersten vier Module finden live und online statt, Modul 5 wird persönlich abgeschlossen.
Die Teilnahme ist begrenzt. Mitglieder zahlen 990 Euro, Nicht-Mitglieder 1.290 Euro (jeweils exkl. USt.). Alle Teilnehmer:innen erhalten nach Abschluss ein Zertifikat der DMVÖ-Academy.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.dmvoe.at/events/academy-agentic-search-agentic-commerce/