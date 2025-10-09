Am 8. Oktober 2025 fand das Event 90 Minutes B2B Marketing x LinkedIn Local Vienna in der Co-Innovation Factory Wien statt. Im Fokus standen emotionale Markenführung im B2B und KI-gestützte Marketingprozesse, präsentiert von Wilfried Lechner (Wienerberger) und Daniel Zsolt Rényi (Klear B2B).
Ein Abend voller Insights, Ideen und echter Gespräche
Wenn Vertrieb und Marketing an einem Strang ziehen, entsteht Synergie – und manchmal sogar eine Love Brand. Genau das zeigte sich am 8. Oktober in der Co-Innovation Factory in Wien, wo der DMVÖ mit seinem Format 90 Minutes B2B Marketing gemeinsam mit LinkedIn Local Vienna zu einem Abend voller Inspiration, Praxis und Austausch einlud.
Im Mittelpunkt standen zwei Impulse, die aktueller kaum sein könnten: Wie entstehen emotionale Marken im B2B – und wie kann KI dabei helfen, Marketingprozesse klüger zu gestalten, ohne die persönliche Note zu verlieren?
Vom Radiostudio zur Love Brand
Den Auftakt machte Wilfried Lechner, Country Head of Marketing & Communication bei Wienerberger Österreich. Er gewährte ehrliche Einblicke in die Ö3-Kampagne „Was aufs Dach“ und zeigte, wie eng Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten müssen, damit Marken wirklich lebendig werden. Ein wirksamer Kniff machte den Unterschied: Die Ö3-Moderator:innen nannten alle Vertriebsmitarbeiter:innen namentlich im Radio – die Kampagne wurde zur Sache des gesamten Unternehmens. Das Ergebnis: deutlich höhere Markenbekanntheit, qualifizierte Leads und ein neues Wir-Gefühl im Team.
Wie KI und Mensch perfekt zusammenspielen
Im zweiten Impuls führte Daniel Zsolt Rényi, Gründer von Klear B2B, in die Welt des KI-gestützten Account-Based Marketings ein. Sein Workflow ist bewusst schlank: gezielte Google Ads für Aufmerksamkeit, Video-Content zur Qualifizierung, Gespräche erst bei echtem Interesse. Was simpel klingt, ist ein kluges System, das Automatisierung und Menschlichkeit verbindet – und aus anonymem Traffic vorqualifizierte Kontakte macht.
Ein Abend mit Community-Spirit
Martin Kernthaler, DMVÖ-Vorstand und Leiter der B2B-Expert Group, betonte, wie wichtig solche Formate für die Branche sind: „Genau so stellen wir uns modernes B2B-Marketing vor: praxisnah, offen, mit echtem Austausch zwischen den Menschen, die B2B-Kommunikation täglich gestalten.“
Auch Moricz Koptisch, Initiator von LinkedIn Local Vienna, zog ein positives Fazit: „Ich freue mich sehr über die neue Partnerschaft mit dem DMVÖ und der Eventreihe 90 Minutes B2B Marketing“, resümiert Moricz Kopitsch, Co-Initiator von LinkedIn Local Vienna. „Mit LinkedIn Local Vienna möchten wir die Wiener B2B Marketing- und Sales-Community nicht nur vernetzen, sondern auch mit aktuellem Fachwissen und praxisnahen Insights stärken. Dass das gelingt, hat der Abend eindrucksvoll gezeigt: Wilfried Lechner brachte das Thema Account-Based Marketing auf den Punkt – klar, verständlich und ganz ohne überflüssigen Fachjargon. Es war unser erstes gemeinsames Event – und ein inspirierender Abend voller ehrlicher Einblicke, offener Gespräche und echter Verbindung.“
Ausblick: Die Reise geht weiter
Bei Drinks und Snacks wurde im Anschluss noch lange weiterdiskutiert – über Kampagnenideen, KI-Tools und die Kunst, im B2B Emotionen zu wecken. Ein herzliches Dankeschön gilt dem KSV 1870 für die Unterstützung und allen Beteiligten für diesen inspirierenden Abend.
Wer das nächste Mal dabei ist, erlebt keine Theorie, sondern echte Praxis: Einblicke in Marketingstrategien, Entscheidungswege und Herausforderungen von B2B-Unternehmen, die sonst selten geteilt werden. Wenn du das nächste B2B-Event nicht verpassen möchtest, melde dich gleich zu unserem Newsletter an – so bist du als Erste:r informiert, wenn neue Insights, Deep Dives und ehrliche Perspektiven auf modernes B2B-Marketing warten.