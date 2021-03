Besser gerüstet für die Zukunft: 250 Führungskräfte teilen Ideen, wie Unternehmen gestärkt aus der Krise kommen.

Insgesamt 25 Autor*innen werfen in dem neuen Fachbuch „Lernen aus der Krise“ einen einzigartigen 360-Grad-Blick auf die verschiedenen Fachbereiche von Unternehmen. Auf der Suche nach den Corona-bedingten Veränderungen in Unternehmen haben die Fachexpert*innen im Rahmen der Initiative #lernenausderkrise über einen Zeitraum von zwei Monaten Einzelinterviews mit 250 Fach- und Führungskräften aus ganz Österreich geführt. In den Gesprächen teilen die Manager*innen ihre Erfahrungen, wie sich die Krise auf ihren jeweiligen Fachbereich ausgewirkt hat. Dabei wurden in erster Linie Manager*innen aus rund 150 heimischen Unternehmen befragt, die entweder Krisengewinner oder -verlierer sind. Daraus entstand ein umfangreicher Praxisratgeber mit handfesten Beispielen und Handlungsempfehlungen, der sowohl gedruckt als auch online ab sofort erhältlich ist.

Heute gemeinsam lernen, was Unternehmen morgen stark macht

Herausgeberin und Initiatorin Katharina Sigl (redstep e.U.) unterstreicht den konkreten Nutzen für die Leser*innen: „Die im Arbeitsbuch beschriebenen Praxisbeispiele veranschaulichen, wie Führungskräfte unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen mit diesen Veränderungen umgegangen sind. Nach jedem Fachkapitel gibt es Checklisten, Handlungsanleitungen und kreative Methoden, die den Leser*innen bei der Evaluierung und Verbesserung eigener Prozesse helfen. Und sie laden dazu ein, für sich und das Unternehmen die richtigen Fragen zu stellen, um für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet zu sein und vom Reden ins Tun zu kommen.“

Kompetente Fachexpert*innen aus allen Unternehmensbereichen

Die 25 Autor*innen kommen alle aus der Praxis, haben teilweise jahrzehntelange Berufserfahrung und die meisten von ihnen haben sich im Laufe ihrer Karriere als Berater*in selbständig gemacht: Alexander Bauer (Internationalisierung), Mag.(FH) Andrea Dietl (Corporate Social Responsibility), Thomas Dorner (Vertrieb), Prof. Dr. Wolfgang Elšik (Organisation), Charlotte Hager (Semiotik), Gerhard Haumer (Facility & Property Management), Roland Heiml (Forschung & Entwicklung), Dr. Günther Jauck (Einkauf), Mag. Jürgen Kaiser, MBA (Finanzen), Mag. Thomas Laszlo (IT), Ing. Helmut Maier (Geschäftsführung), DI Wolfgang Neumayer (Produktion), Helga Pattart-Drexler, MA (Leadership), Annabell Pehlivan, MA (Innovation), Elisabeth Petracs, BA (Kundenzentriertes Prozessmanagement), Heinz Popovic (Digitalisierung), Dr. Andrea Pramböck (Data Governance), Wolfgang Redmann (Logistik), Dipl. Vw. Heike Reising (Customer Service), Mag. Brigitte Schaden (Projektmanagement), Mag. Evelyn Schödl (Unternehmenskultur), Katharina Sigl, MAS, MBA, MSc., MA (Marketing), Herbert Steinhauser (Human Resources), Mag. Stefan Ströbitzer (Kommunikation) und Mag. Nikolaus Vogt (Recht). https://www.lernenausderkrise.at/experten/

Preis: 49,90 € zzgl. MwSt. & Versand, 272 Seiten, Forum Verlag Herkert: www.buchlernenausderkrise.at

DMVÖ Mitglieder zahlen keine Versandgebühr! Bei der Bestellung „DMVOE0“ eingeben und das Buch wird versandkostenfrei zugeschickt.https://site.forum-verlag.at/lernen-aus-der-krise-neu

Über #lernenausderkrise

Im Frühjahr 2020 haben Katharina Sigl, Thomas Dorner und Margit Berner – drei EPUs aus Niederösterreich – die Corona Deep Dive Learning Initiative #lernenausderkrise ins Leben gerufen, um die Corona-bedingten Veränderungen in österreichischen Unternehmen zu erforschen. Die Initiative greift aktuelle Entwicklungen auf, reflektiert die wirtschaftlichen Auswirkungen mit Fachexpert*innen aus der Wirtschaft und Wissenschaft und stellt die Forschungsergebnisse und Erkenntnisse allen österreichischen Unternehmen niederschwellig zur Verfügung.