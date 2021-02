Inbound Marketing Consultant

Österreich (Vollzeit) bei takeoff pr gmbh

Was takeoff pr macht:

„Wir sind Experten und helfen B2B-Unternehmen mit HubSpot und Inbound Marketing erfolgreich zu sein. Wir haben Inbound Marketing zwar nicht erfunden, aber wir haben diese Marketing Methode 2012 nach Österreich gebracht. „

Was macht ein Inbound Marketing Consultant bei takeoff?

Als Inbound Marketing Consultant hilfst du Marketing Leitern die richtigen digitalen Tools, so zum Einsatz zu bringen, damit laufend neue Leads und Kunden entstehen. Du betreust und trainierst Kunden mit HubSpot und leitest Inbound Marketing Projekte.

Wie?

Du analysierst, erkennst Erfolgsmuster, erstellst monatliche Sprints und bist verantwortlich für die Umsetzung und Ergebniskontrolle. Du arbeitest mit dem besten Marketing-Automation Tool der Welt: HubSpot. Du wirst als Experte für Inbound Marketing wahrgenommen, der messbare Ergebnisse erbringt.

Location

takeoff pr gmbh sind derzeit in Wien, in Rom und in Südafrika. Du kannst von jedem Platz der Welt in unserem Team mitarbeiten. Wenn du in Wien bist, hast du den Vorteil, dass du mit uns im Office arbeiten kannst.

Gehalt

Abhängig von deiner Erfahrung ca. € 42. 000. (brutto jährlich/Vollzeit, Firmenauto möglich).

Wofür steht takeoff pr gmbh

RELEVANT: Größte Freude hat takeoff pr gmbh, wenn sie sehen, dass ihr Marketing funktioniert.

PIONEERS: takeoff pr gmbh waren mit Inbound in Österreich zu früh, aber es hat sich ausgezahlt und sie ernten jetzt die Früchte.

ACTIONABLE: Keine leeren Versprechen. Alles muss auch umsetzbar sein.

In deinem Job wirst du:

B2B Kunden selbstständig mit HubSpot betreuen

Marketing Teams trainieren

90-tägige Strategy-Reviews, monatliche Sprints und tägliche Umsetzungen durchführen

Projekte und Kampagnen managen

Den Kunden helfen Ziele zu erreichen, die sie nicht für möglich hielten

Das bringst du mit:

Du hast Erfahrung im digitalen Marketing (3 Jahre)?

Du verstehst und liebst das Konzept von Inbound Marketing?

Du hast mit HubSpot gearbeitet?

Du bist technisch versiert?

Du weißt, wie man Zoom, Trello und CRMs bedient und/oder kannst neue Tools rasch erlernen?

Du suchst gerne nach Lösungen, damit ein gewünschtes Ergebnis gelingt?

Du arbeitest gerne mit Kunden und im Team?

Hast du zu den obigen Fragen „Ja“ gesagt, könntest du genau die Person sein, die takeoff pr gmbh sucht

Der / Die Traum-Mitarbeiter(in)von takeoff pr gmbh:

Du hast bei HubSpot gearbeitet

Du hast bei einer HubSpot Partner Agentur gearbeitet

Du hast HubSpot Trainings Zertifikate erworben

Du hast Projektmanagement- und Agenturerfahrung

Du folgst den besten Inbound Marketing Podcasts der Welt (z.B. HubShots)

Benefits

Jahreskarte für Öffis in Wien

Wöchentliches Team Breakfast

Wir leben Lernkultur (viele professionelle Online-Kurse)

Firmenauto (Mazda 3)

Arbeiten in Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt

Information und Bewerbung unter https://www.takeoffpr.com/jobs/inboundmarketing-consultant