Die Dialogmarketingverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben im Herbst 2020 im Rahmen einer internationalen Kooperation ein neues Format für den wissenschaftlichen Austausch ins Leben gerufen: Im vierten Quartal fanden unter dem Titel „DACH ScienceTalks“ zehn Online-Präsentationen zum aktuellen Stand des Dialog- und Data-Driven-Marketing statt. Mit den zehn Terminen wurden insgesamt 283 Teilnehmer erreicht, die Aufzeichnungen der Vorträge erzielten bis Anfang 2021 bereits mehr als 500 Abrufe. Damit wurde der wichtige Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im deutschsprachigen Raum auf breiter Basis und aufmerksamkeitsstark ermöglicht.

Im 2. Halbjahr 2021 werden wiederum fünf bis sechs Vorträge von Wissenschaftlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden.

Zielgruppe der Vortragsreihe „Science Talks“ sind Hochschullehrer, Wissenschaftler, wissenschaftlicher Nachwuchs sowie an neusten Erkenntnissen interessierte Praktiker aus Unternehmen.

Veranstalter sind der DDV Deutscher Dialogmarketing Verband, der DMVÖ – Dialog Marketing Verband Österreich und der SDV Schweizer Dialogmarketing Verband. Zusammen vertreten die drei Verbände die Interessen von rund 2.000 Mitgliedern der gesamten Dialogmarketing-Branche. Im DDV haben sich zudem rund 80 Hochschullehrer organisiert.

