Am 30.11. fand das Fachevent der vier wichtigsten Marketingverbände Österreichs (DMVÖ, ÖMG, iab-austria, MCÖ) zum Thema „Berufsbild Marketing“ statt.

Auf Grund der Digitalisierung, globalen Marken und Märkte, veränderter Kundenansprache, Marketing-Automatisierung und vielen weiteren Veränderungen, steht auch das Berufsbild der Marketingverantwortlichen auf dem Prüfstand. Ist dieser Berufsstand wichtiger denn je oder verliert er an Bedeutung? Werden Entscheidungen in Konzernzentralen im Ausland getroffen oder schon in der Cloud durch künstliche Intelligenz? Braucht es das Gefühl für den Markt und menschelt der Beruf noch oder werden Entscheidungen rein auf Daten und Fakten getroffen?

Katharina Sigl, Vorstand MCÖ, stellte die von den vier Verbänden durchgeführte Studie vor. Die Ergebnisse wurden in einer Podiumsdiskussion mit hochrangigen Vertretern der Branche analysiert.

Jürgen Bauer, Fachgruppenobmann Werbung und Marktkommunikation der WKW sprach einleitende Worte. Es diskutiertem Claudia Baumschlager, Marketingleitern BIPA Parfumerien, Angela Hengsberger, Head of Business Development, LEAD Innovation Management, Alexander Oswald, Geschäftsführer Futura, Markus Petzl, Founder disruptive.wtf und Ricardo Vybiral, CEO KSV1870 Holding. Druch den Abend führte Sebastian Loudon, DIE ZEIT.

