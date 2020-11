Die aktuelle Situation bringt für heimische Unternehmen große Herausforderungen mit sich. Um den österreichischen Online-Handel und Unternehmen mit Abholmöglichkeiten in der Kommunikation zu stärken, hat die Österreichische Post ein maßgeschneidertes Angebot an Werbelösungen zusammen gestellt.

Mit digitalen Flugblättern, E-Mail Marketing oder Werbepostkarten – erreichen Sie Ihre Kunden dort, wo sie gerade sind. Wählen Sie aus den unterschiedlichen Angeboten aus, die Österreichische Post berät Sie gerne!



Jetzt Werbepostkarte buchen und von attraktiven Staffelpreisen profitieren!

Jetzt Ihre Werbepostkarte buchen und vom höheren Werbewert bei Ihrer Zielgruppe profitieren! Nutzen Sie die attraktiven Staffelpreise der Österreichischen Post für Ihr physisches Mailing und genießen Sie die Vorteile eines schnellproduzierbaren physischen Werbepostproduktes. Sie liefern die Druckdaten, die Österreichische Post kümmert sich um den Rest.

HIER geht es zum Angebot!



Jetzt E-Mail Marketing Kampagne starten und kostenlosen Nachversand sichern!

Erreichen Sie mit Ihrem E-Mail Newsletter über 2 Mio. potenzielle Neukunden – schnell, kostengünstig und 100% DSGVO konform.

Sie wollen neue Newsletter Abonnenten gewinnen oder die Frequenz in Ihrem Online Shop steigern? Gewinnen Sie rasch und unkompliziert mit einer E-Mail Marketing Kampagne Neukunden und profitieren Sie vom Angebot für First Mover: Bei Buchung eines Newsletter-Versandes ab 100.000 Empfänger erhalten Sie den A/B Test sowie den Nachversand an die Öffner von der Österreichischen Post kostenlos.

Holen Sie sich HIER Ihr Angebot!



Aktionsfinder – Ohne Streuverlust werbeaffine Haushaltsentscheider erreichen

Ergreifen Sie die einmalige Chance ein mehrseitiges digitales Flugblatt oder ein konkretes Produktangebot Ihrer Wahl (im PDF-Format) kostenfrei auf Aktionsfinder online zu stellen. Bewerben Sie damit Ihr Flugblatt sowie Angebote und Aktionen nun auch online und profitieren Sie von zusätzlicher Reichweite und das vollkommen ohne Streuverlust!

Mit rund 30 Millionen Aufrufen von Prospektseiten pro Monat zählt die Plattform zu den größten Internetportalen für aktuelle Werbeprospekte in Österreich. Schicken Sie uns Ihr Werbemittel und wir stellen es bis zum Ende des Lockdowns kostenfrei* online für Ihre Zielgruppe zur Verfügung.

*Ein Werbemittel pro nichtversorgungskritischem Unternehmen.

Holen Sie sich HIER Ihr Angebot!