Trotz aktuellem Thema Privacy Shield gibt es auch immer noch das Damoklesschwert ePrivacy Verordnung (kurz ePVO genannt). In den letzten Wochen wurde die Diskussion um die EPVO durch die aktuelle Krisensituation aber auch durch das nahezu unlösbare Datenschutz-Problem der Datenübermittlungen in die USA etwas ins Abseits gedrängt. Nichtsdestotrotz findet diese aber weiter statt und wir möchten Sie dabei am Laufenden halten.

Wie ist nun die aktuelle Lage? Anfang November ist ein neuer Entwurf der Verordnung geleakt der nichts Gutes verhieß. Nahezu alle Verbesserungen, die in langwierigen Diskussionen erarbeitet und darin aufgenommen wurden, sind verschwunden und der Entwurf war fast wieder auf einem Niveau wie vor einem Jahr mit massiven Einschränkungen versehen. Das ist die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass dieser Entwurf in der letzten Ratssitzung des Telekomausschusses verworfen wurde. Derzeit wird an einem neuen Entwurf gearbeitet und am 23.11. findet die nächste Sitzung statt, wo dieser neue Entwurf diskutiert wird.

Wir sind nach wie vor dabei, die bestehenden Argumente hinsichtlich Einwilligung und dem drohenden Ungleichgewicht der Player von datadriven advertising bei den relevanten Stakeholdern zu platzieren und halten Sie über die nächsten Entwicklungen weiter am Laufenden.