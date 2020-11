Letzten Donnerstag hat unsere Vizepräsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta den 3. DACH Sciencetalk moderiert. Dabei wurden die Ergebnisse der 9. Auflage der Digital Insights Studie von Prof. Eichsteller und Dr. Seitz von der Hochschulde der Medien in Stuttgart präsentiert.

Die heurige Studie behandelt unter dem Stichwort „Dialog im Umbruch“ aktuelle Fragen zu Top-Branchen-Themen wie „Was kommt nach dem Cookie“ und „Welche Rolle spielt Corona“. Die Antworten darauf waren nur mäßig erfreulich denn eines ist klar – das „Cookiegeddon“ steht bevor und in Kombination mit durch Corona bedingten Budget- und Ressourcenknappheiten wird es eine massive Aufholjagd und ein verstärktes Investment von Log In Lösungen und ID Allianzen geben müssen.

Passiert dies nicht würden wieder einmal mehr bestehende Log In Lösungen aus Übersee die Nase vorn haben. Doch bei allen Herausforderungen ist eines klar – der Shift zu digitalen Spendings wird immer stärker werden, so sagen die Experten etwa das Marketing-Investitionen in den digitalen Vertrieb und Service (81% der Nennungen) der klare Gewinner vor Investments in datenbasiertes Marketing (76% der Nennungen) sind.

Noch mehr spannende Ergebnisse, auch zu KI Themen finden Sie in der Ergebnispräsentation.

Hier geht´s zum Download: DDV_DDI2020_ProfEichstellerProfSeitz