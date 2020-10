Die Verbände des Marketing Circle Austria, iab austria, DMVÖ, ÖMG und MCÖ haben sich zusammengetan um das „Berufsbild Marketing“ in einer Umfrage zu ergründen. Was darf eine Marketingleiterin/ein Marketingleiter entscheiden, in welche Prozesse ist er oder sie involviert, welche Kompetenzen hat sie oder er? Diese und weitere Fragen möchten wir mit Ihrer Hilfe (natürlich anonym) ergründen. Bitte schenken Sie uns 6 Minuten Ihrer Zeit und beantworten Sie die untenstehenden Fragen.