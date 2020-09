DMVÖ und WKO rufen mit Austrian Standards geprüfte Data Compliance ins Leben

Nach der Genehmigung der Codes of Conduct für Adressverlage und Direkt Marketing Unternehmen durch die Datenschutzbehörde wurde jetzt die vom DMVÖ und der WKÖ beauftragte Überwachungsstelle Austrian Standards durch die Datenschutzbehörde akkreditiert und kann ihre Tätigkeit aufnehmen.

Unternehmen und Organisationen, die ihren Sitz in Österreich und eine Gewerbeberechtigung nach § 151 GewO haben, können sich ab sofort für ein Überwachungsverfahren anmelden und haben so die Möglichkeit, ein Überwachungszertifikat und ein Gütesiegel zu erwerben, das ihnen den DSGVO-konformen Umgang mit Adressen und personenbezogenen Marketing-Daten bescheinigt.



Überwachung bietet Rechtsicherheit für Unternehmen und Kunden

Der DMVÖ hat gemeinsam mit anderen Organisationen (WKÖ, MCÖ, ÖMG und FVA) und mehreren Unternehmen die Codes of Conduct (CoC) für Adressverlage und Direkt Marketing Unternehmen erarbeitet, die bei regelkonformer Anwendung Rechtssicherheit in puncto Datenschutz bieten. Die CoC wurden 2019 von der Datenschutzbehörde genehmigt. Gemeinsam haben der Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) nach einem Auswahlverfahren Austrian Standards beauftragt, sich als Überwachungsstelle bei der Datenschutzbehörde akkreditieren zu lassen. Diese Akkreditierung ist nun erfolgt, damit kann Austrian Standards umgehend mit Überwachungsverfahren für die Unternehmen beginnen.

Leuchtturmprojekt in stürmischen Zeiten

Adressverlage und Direkt Marketing Unternehmen können Überwachungsverfahren ab sofort über den DMVÖ beantragen. Bei erfolgreichem Audit werden ein Überwachungszertifikat und ein Gütesiegel verliehen, die einen Nachweis durch die unabhängige Prüfstelle Austrian Standards für die ordnungsgemäße Einhaltung der Codes of Conduct darstellen. Peter Jonas, Director Certification Austrian Standards, zu dem Projekt: „Wir freuen uns sehr über die Akkreditierung durch die Datenschutzbehörde. Mit der Überwachung der CoC können wir die österreichischen Unternehmen unterstützen, die Anforderungen des Datenschutzes praxisgerecht und rechtssicher umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht ein Leuchtturmprojekt in besonders stürmischen Zeiten.“

Wettbewerbsvorteil und Vermeidung von Strafen

Damit sind insbesondere zwei große Vorteile für geprüfte Unternehmen verbunden: Einerseits der klare Qualitätsnachweis gegenüber potenziellen und bestehenden Auftraggebern, der in der Praxis auch nahezu immer eingefordert wird. Andererseits die Rechtssicherheit, die weitgehend vor drakonischen Strafen schützen kann (Strafrahmen bis zu 4 % vom Umsatz oder 20 Millionen Euro).

Anton Jenzer, Präsident des DMVÖ, dazu: „Als Initiatoren der Codes of Conduct sind wir sehr froh, dass es jetzt mit der Umsetzung endlich losgehen kann. Wir sehen die Codes of Conduct und die damit verbundene Möglichkeit, sich von einer unabhängigen Stelle prüfen zu lassen als wichtige Meilensteine für die datengetriebene Wirtschaft und insbesondere für das Dialog Marketing in Österreich und in Europa.“

Ab sofort Anmeldungen für das Audit möglich

Der DMVÖ bietet allen österreichischen Adressverlagen und Direkt Marketing Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, an einem Überwachungsverfahren durch Austrian Standards teilzunehmen. Es genügt ein einfaches E-Mail an den DMVÖ (office@dmvoe.at) oder direkt an Austrian Standards (certification@austrian-standards.at). Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens bearbeitet.

Über Austrian Standards

Austrian Standards ist das österreichische Kompetenzzentrum rund um Standards und Regelwerke. Austrian Standards ist unabhängig und neutral und steht für eine hohe Dienstleistungsqualität und Kompetenz als spezialisierte Zertifizierungsorganisation. www.austrian-standards.at