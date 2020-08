Seit Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist endgültig klar, dass Datenschutzverstöße kein Kavaliersdelikt sind. Überall in der EU wurden in den letzten beiden Jahren hohe Geldstrafen verhängt, weil Unternehmen ihre Datenschutz-Verpflichtungen nicht ausreichend wahrgenommen haben.

In Österreich waren bisher 18 Millionen Euro die höchste verhängte Strafe. Man sollte schon deshalb als Unternehmer Datenschutz ernst nehmen. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und sehen einen transparenten, sicheren und achtsamen Umgang mit Daten als wesentlichen Erfolgsfaktor für ein Unternehmen.

Sind Sie DSGVO-FIT?

Sprechen Sie DSGVO? Wie steht Ihr Unternehmen aus datenschutzrechtlicher Sicht da? Wo gibt es Handlungsbedarf? Wo gibt es Informationsbedarf? Wie sieht es mit Datensicherheit aus? Kurz: Wie DSGVO-fit sind Sie und Ihre Mitarbeiter?

Gemeinsam mit dem DMVÖ haben wir zwei DSGVO-Packages geschnürt, die Sie und Ihr Unternehmen unterstützen, DSGVO-fit zu werden.

DSGVO Erst-Check DSGVO Insight Workshop Leistungen Damit wir die gleiche Sprache sprechen, möchten wir Sie im ersten Schritt dazu einladen, in die Welt der DSGVO einzutauchen: grundsätzliche Begriffe, Auswirkungen und Konsequenzen der DSGVO, aktueller Stand zur DSGVO / ePrivacy, aktuelle Urteile und Erkenntnisse. Diese Einführung verbinden wir mit einem tiefergehenden Erstgespräch, in dem wir einen ersten Eindruck von Ihrem Unternehmen und dem Status Quo gewinnen. Anhand eines geführten Fragebogens wird das Erstgespräch dokumentiert. Sie erhalten so eine eigene Standortanalyse zum Thema Datenschutz. Im Workshop vertiefen wir konkrete Punkte aus dem Fragenkatalog, erarbeiten, konkretisieren und priorisieren gemeinsam die Handlungsfelder. Output des Workshops ist ein Handlungsplan inkl. Timing und Verantwortlichkeiten Ort Videokonferenz Vor Ort beim DMVÖ Dauer Ca. 2 Stunden Ca. 4 Stunden Preis DMVÖ-Mitglieder: GRATIS Nicht-DMVÖ-Mitglieder: € 199,­– DMVÖ-Mitglieder: € 3.900,– Nicht-DMVÖ-Mitglieder: € 5.000,–

Worauf warten Sie noch?

Jetzt Termin vereinbaren: office@dmvoe.at oder +43 1 911 43-00

Das Kernteam von DSGVO.HELP

Dr. Waltraut Kotschy , Geschäftsführende Gesellschafterin dsgvo-help

Eine der führenden Datenschutzexpertinnen in Österreich und in Europa – seit nahezu 30 Jahren. Sie hat die Geschicke des Datenschutzes in Österreich durch viele Jahre hindurch als zuständige Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt, als österreichische Vertreterin in den zuständigen Arbeitsgruppen des Rats der EU und dann als Geschäftsführendes Mitglied der österreichischen Datenschutzkommission und prominentes Mitglied der Artikel-29-Gruppe wesentlich mitgestaltet. Heute unterrichtet sie die interessierte Öffentlichkeit in zahllosen Seminaren, Vorträgen, Diskussionsrunden und Veröffentlichungen im In- und Ausland über das europäische Datenschutzrecht im neuen Gewand der Datenschutz-Grundverordnung.

Celine Polterauer , Geschäftsführende Gesellschafterin dsgvo-help

Celine Polterauers berufliche Herkunft liegt in der Welt des Direct Marketings in all seinen Facetten. Als Kundenberaterin in Agenturen ist das Thema Datenschutz ein langjährig vertrautes Thema. Ihr beruflicher Werdegang prägt ihre Daten-, Marketing- und Technikorientierung. Sie hat tagtäglich mit Handling von Datenmengen, Datensicherheitsmaßnahmen in den Unternehmen und den praktischen Herausforderungen der DSGVO insgesamt zu tun.

Gemeinsam setzt das Team konzeptionell die Anforderungen seitens der DSGVO an Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in der Dokumentationssoftware DSGVOHELP.DOC um. Zudem stellt DSGVO.HELP auch Datenschutzbeauftragte für mehrere Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

https://dsgvo-help.com/