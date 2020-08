Im Herbst startet erstmals der akademische Lehrgang Werbung & Markenführung an der FH St. Pölten.

Dieser berufsbegleitende Lehrgang ist innovativ und einmalig in Österreich, weil erstmals das Thema Markenführung/Brandmanagement einen integrierten Schwerpunkt bekommt.

Professionelle Markenführung und effektives Brand Management werden in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und Fragmentierung der Kommunikationskanäle immer gefragter und relevanter. Strategische und operative Markenführung, Kampagnen-Konzeption sowie Leadership und General Management sind die Schwerpunkte (Info-Folder anbei).

Nach 3 Semestern schließt man als „Akademische/r Expert/in für Werbung & Markenführung“. Mit einem weiteren Upgrade-Semester ist auch ein Abschluss als „Master of Science in Werbung & Markenführung“ möglich. Die Präsenz-Termine finden in Wien und St. Pölten statt.

Starke Kooperationspartner wie die International Advertising Association gewährleisten eine Ausbildung, die aktuell und praxis-orientiert ist.

Top Lehrende gewährleisten einen Wissensvorsprung, der sich beruflich auszahlt!

Bis 17. September kann man sich noch bewerben.

Nähere Informationen unter https://www.fhstp.ac.at/de/studium-weiterbildung/medien-wirtschaft/werbung-und-markenfuhrung?utm_source=www.fhstp.ac.at&utm_medium=www&utm_campaign=Kurzurl%20(Server)