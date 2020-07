Als langjährig national bekannte Dialog-Marketing Agentur hat sich DIALOG ONE in den letzten Jahren v.a. mit ihrem B2B-Schwerpunkt sehr gut am Markt positioniert. DIALOG ONE bringt laufend Offline- und Online-Marketing Projekte für Unternehmen in Österreich und im D-A-CH Raum zur Welt. Deren Web-Applikationen von der einfachen Landingpage bis zur Portallösung kommen dabei ein besonderer Stellenwert zu.

Deine Aufgaben

eigenverantwortlich kümmerst du dich um:

– die technische Umsetzung von Landingpages, Corporate Websites, Onlineshops/-Portalen,

– die Koordination und Qualitätssicherung von hausintern/extern umgesetzten Onlineprojekten,

– die technische Abstimmung der Projekte mit unseren Kunden.

Du unterstützt uns darüber hinaus bei:

– der Definition kleinerer Anforderungen genauso wie der Konzeption von größeren Portalprojekten,

– der Weiterentwicklung unserer digitalen Leistungen insgesamt.

Deine Qualifikationen

Für die Arbeit bei uns bringst du mit:

– Erfahrung mit aktuellen CMS und Onlineshop-Systemen (WordPress Pflicht, TYPO3 oder weitere von Vorteil, Oxid eShop und Shopware von Vorteil),

– Erfahrung im Umgang mit GIT, Kenntnisse in PHP und MySQL,

– Übung im Umgang mit HTML5, CSS3 inkl. Responsive Design, Javascript und gängigen Frameworks (jQuery u.a.),

– Know-how über Performance- und Ladezeitoptimierungen von Webseiten,

– Kenntnisse im Umgang mit der Adobe Creative Cloud, grafisches Geschick und Know-how im Bereich User Experience,

– eigenständige Arbeitsweise mit hohem Anspruch an Termintreue und Qualität.

Weitere Erfahrung im Bereich Suchmaschinen-Optimierung sowie in anderen Online-Marketing Disziplinen sind von Vorteil.

Das Angebot von DIALOG ONE

Entlang deiner Qualifikationen und Erfahrungen definiert DIALOG ONE gemeinsam mit dir den Umfang deines Jobs. Bringst du bereits mehr der oben genannten Anforderungen ein, so kann dich DIALOG ONE auch für umso mehr Projekte einsetzen. Dabei geht DIALOG ONE von einer Teilzeitbeschäftigung von mind. 20 Stunden pro Woche aus. Du hast die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Du kannst dich in deinem Job aktiv weiterentwickeln: Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du kleine Aufgabenstellungen genauso wie Individualprogrammierungen oder große Portal-Lösungen gemeinsam im Team stemmst. Du kannst die technischen Belange von DIALOG ONE aktiv mitgestalten und deine Ideen einbringen.

Der Standort der Agentur in Stockerau ist optimal an das Verkehrsnetz angebunden: 2 Minuten zur S-Bahn (20 Minuten nach Wien), 200 m zur Autobahnabfahrt Stockerau Mitte.

Das Monatsbruttogehalt veranschlagt DIALOG ONE ab EURO 2.000 auf Basis von 40 Wochenstunden – mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von deiner Erfahrung und Qualifikation.

Ist dein Interesse geweckt? Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und allfälligen Projektreferenzen an gleucht@dialog-one.at.

Kontakt:

Günther Leucht

dialog one Direct Marketing GmbH

gleucht@dialog-one.at

Tel. 0676 720 33 99