Im Rahmen von #lernenausderkrise Initiative untersuchen 18 Fachexpert*innen alle Fachbereiche von Unternehmen und die organisatorischen Veränderungen bedingt durch die Corona-Krise.

„Heute gemeinsam lernen, was Unternehmen morgen stark macht“ ist der Leitsatz jener Initiative, die Katharina Sigl gemeinsam mit ihren beiden Projektpartner*innen Margit Berner und Thomas Dorner in den letzten Wochen in Österreich zum Leben erweckt hat: „Wir reden mit verantwortlichen Kompetenzinhaber*innen und Manager*innen von Finanzen, HR, Produktion, Leadership, Forschung & Entwicklung (F&E), Kommunikation, Einkauf, Vertrieb, Marketing, Customer Service, IT, Geschäftsführung, Corporate Social Responsibility (CSR), Innovation, Digitalisierung bis hin zu Facility Management und Unternehmenskultur, um deren Learnings festzuhalten und eine erste Bewertung vorzunehmen. Dabei geht es darum zu verstehen, welche Maßnahmen effektiv und welche ineffektiv waren. Aber ebenso ungeschönt zu diskutieren, was gefehlt und möglicherweise sehr hilfreich gewesen wäre,“ so Sigl. Für die Umsetzung hat sich die Initiative kompetente wissenschaftliche Partner an Bord geholt: Helga Pattart-Drexler von der WU Executive Academy und Prof. Dr. Wolfgang Elsik von der WU Wien begleiten diese Initiative aktiv.

Nur wenn dieses Wissen branchenübergreifend und auch über Unternehmensgrößen hinweg geteilt wird, sind Unternehmen für kommende Krisen und Herausforderungen besser gerüstet. Die Qualität der Initiative hängt maßgeblich von den handverlesenen Fachexperten*innen ab. Nur Personen, die Leitungsfunktionen innehatten und den tatsächlichen Alltag in Unternehmen aus eigener Erfahrung kennen, sind – neben der fachlichen Qualifikation – geeignete Fachexperten für diese Initiative. Sie werden in den Interviews Fragen stellen, die am Punkt sind und den Dingen auf den Grund gehen. So kann nachhaltiges Lernen gelingen, so kann Kollaboration gelebt werden.

Ihnen gefällt diese Initiative und Sie möchten sich mit einem Beitrag als Interview-Partner, Förderer oder Sponsor beteiligen? Dann kontaktieren Sie die Initiator*innen unter https://www.lernenausderkrise.at/