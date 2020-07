Der für den 1. Oktober 2020 an der Fachhochschule für die Wirtschaft – FHDW Hannover geplante „15. wissenschaftliche interdisziplinäre Kongress für Dialogmarketing“ wird in diesem Jahr anders als gewohnt stattfinden. Grund sind pandemiebedingte Einschränkungen (insbesondere das zumindest für die nächsten Monate geltende „Abstandsgebot“), die die Organisation des Symposiums in der bislang gewohnten Form leider unmöglich machen. „Wir wollen die Situation nutzen, um neue Formate für den wissenschaftlichen Austausch zu erproben“, so Martin Nitsche, DDV-Präsident. „Wir werden im Herbst unter dem Titel „Science Talks“ eine Reihe von Online-Präsentationen zum aktuellen Stand des Dialog- und Data-Driven-Marketing organisieren, die den wichtigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis nicht nur sicherstellen, sondern sogar ausbauen werden.“ Ziel ist, über die Online-Formate, die eine Aufzeichnung der Vorträge beinhalten werden, dann einen deutlich größeren Kreis von Interessenten zu erreichen.

Auftakt der Reihe wird die digitale Verleihung des Alfred Gerardi Gedächtnispreises sein: Geplant ist dafür der 1. Oktober 2020 (voraussichtlich ab 17.00 Uhr). Die weiteren „Science Talks“ in der Reihe sollen dann jeweils am frühen Donnerstagabend in den folgenden Wochen stattfinden.

Nähere Informationen folgen!