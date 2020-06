Die neuen Gesichter der jungen Marketing Community

Seit kurzem stehen die Marketing Natives (powered by DMVÖ), die größte Community junger Marketing-Experten im deutschsprachigen Raum, mit Lisa Riepl und Niklas Schnaubelt unter neuer Führung. Auch innerhalb des Teams hat sich einiges bei den jungen Marketing-Experten verändert. Vier Neuzugänge unterstützen ab sofort die Eventplanung und -umsetzung.

Das Team der Marketing Natives hat vier neue Gesichter. Nachdem Lisa Riepl und Niklas Schnaubelt die Führung bei den Marketing Natives übernommen haben, wurden nun auch vier weitere Team-Mitglieder an Bord geholt, wodurch das Board der Marketing Natives rundum neu aufgestellt ist. „In unserem frisch formierten Team finden sich mit Tanja Rauch, Dina Mansour, Patrick Seidl, Sarah Schwarzinger und Kerstin Gronau fünf junge und motivierte Marketing-Begeisterte wieder – vier davon sind Neuzugänge im Team. Wir schätzen jedes einzelne Teammitglied. Aufgrund der unterschiedlichen Charaktere und Stärken ergänzen wir uns perfekt. Damit sind wir sehr gut für die Planung und Umsetzung der zukünftigen Online-Events und für die hoffentlich bald wieder im A1 Headquarter stattfindenden Veranstaltungen aufgestellt“, so Lisa Riepl.



Dina Mansour / Communications Manager

„Ganz oder gar nicht“ lautet das Motto der 22-jährigen Wienerin. Dieser Leitspruch zieht sich durch alle Lebensbereiche der jungen Studentin. Ihr derzeitiges Studium Media- und Kommunikationsberatung vertiefte ihre Begeisterung für Marketingstrategien und motivierte sie dazu, sich bei den Marketing Natives als Teammitglied zu bewerben. Neben dem Studium arbeitete sie als studentische Assistenz an der FH St. Pölten in der Marketing-Abteilung und ist nun bei der Social Media Agentur Dreifive im Community Management tätig. „Ich bin eine Tagträumerin, der ständig Ideen in den Kopf schießen. Habe ich mir allerdings ein Ziel gesetzt, verfolge ich dieses konsequent“, so Mansour. Ihr Vorhaben ist, vor dem 30. Geburtstag in die Selbstständigkeit zu gehen.

Tanja Rauch / Communications Manager

Als weiteres neues Teammitglied begrüßen die Marketing Natives die 23-jährige Niederösterreicherin Tanja Rauch. Gemeinsam mit Dina Mansour ist sie im Team der Marketing Natives für den Bereich Communication zuständig. Bei ihrem Bachelorstudium Publizistik- und Kommunikationswissenschaften legte sie den Fokus auf Public Relations und Werbung. Berufserfahrung bringt Rauch in Form von zwei Jahren als Social Media Managerin und Redakteurin in der Kommunikationsagentur OOOM Holding mit, wo sie für die Planung, Erstellung und Umsetzung externer Kommunikationsmaßnahmen sowie Textierung von Artikeln für das OOOM Magazin zuständig war. Zusätzlich macht sie derzeit die Ausbildung zur Mentaltrainerin.

Patrick Seidl / Content Creator

Patrick Seidl studiert Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten. Neben der Ausbildung ist der 22-jährige Student als Content-Creator, vor allem für Video-Content, tätig und arbeitet dabei eng mit einer deutschen Agentur, welche auf die Bereiche Videoproduktion und Strategieentwicklung spezialisiert ist, zusammen. „Ich sehe meine Stärken in der Ideen-Umsetzung. Denn: es braucht nicht nur Know-how, sondern auch How-to“, so Seidl. Im Team der Marketing Natives ist er für die Grafiken und Visuals zuständig und lässt dabei seiner Kreativität freien Lauf.

Sarah Schwarzinger / Project Manager

Sarah Schwarzinger ist mit 20 Jahren das Küken unter den Neuzugängen des Marketing Natives Teams. Die junge Tullnerin studiert ebenfalls Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten und ist ein absolutes Organisationstalent. Wo es der jungen Studentin eventuell noch an Erfahrung fehlt, macht sie dies mit ihrer schnellen Auffassungsgabe und Lernbereitschaft wett. „Ich freue auf die Herausforderungen, die auf mich zukommen sowie auf das Arbeiten im Team und künftige organisatorische Aufgaben“, so Schwarzinger. Sie unterstützt das Marketing Natives Team im Bereich Projektmanagement.

Kerstin Gronau / Event Manager

Bereits seit 2017 ist Kerstin Gronau Teil des Marketing Natives Teams und daher schon gut vertraut mit den Agenden der jungen Marketing Community. Seit nunmehr 3 ½ Jahren ist sie für das Event Management zuständig und wird auch weiterhin bei diesen Agenden unterstützen. 2019 machte sie ihren Master of Arts in Business an der Austrian Marketing University in Wieselburg und arbeitet nun als Marketing & Event Specialist bei der Schustermann und Borenstein GmbH.