Emanuel Brandis in den Vorstand der FEDMA gewählt

Emanuel Brandis, DMVÖ Vorstandsmitglied und Managing Partner bei W1 Omnichannel Marketing GmbH, einer der führenden österreichischen Marketing-Agenturen mit Schwerpunkt auf Prozess-, Daten- und IT-Knowhow sowie der kreativen Konzeption von Dialog-Kampagnen, wurde bei der FEDMA Generalversammlung in deren neuen Board gewählt.

Die FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing Association) ist der europäische Dachverband der nationalen Dialog Marketing Verbände aus den EU-Staaten, UK und Schweiz mit Sitz in Brüssel.

Brandis wird in den nächsten drei Jahren dort den DMVÖ vertreten. Darüber hinaus bleibt er weiterhin Mitglied des FEDMA Legal Affairs Commitee (LAC).

Neben anderen Projekten liegt sein Fokus darauf, die von der österreichischen Datenschutzbehörde genehmigten Verhaltensregeln für Dialog Marketing (Codes of Conduct) nach Adaption dem Europäischen Datenschutzausschuss zur Genehmigung vorzulegen, mit der Zielsetzung einheitliche Branchenregelungen für ganz Europa zu schaffen.

DMVÖ Präsident Anton Jenzer zeigt sich hocherfreut: „Der gesamte DMVÖ Vorstand ist mächtig stolz, Emanuel Brandis in seiner Mitte zu haben und wir sind überzeugt, dass er den DMVÖ und darüber hinaus die österreichische Dialog Marketing Branche auf europäischer Ebene engagiert und kompetent vertreten wird.“