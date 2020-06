Ihre Expertise ist gefragt! Als Partner des Arbeitskreis Social Media in der B2B Kommunikation unterstützen wir die Langzeitstudie zum Thema „Social Media in der B2B Kommunikatioon – wie verändert sich die Nutzung der Kanäle?“. Die Studie liefert jedes Jahr spannende Insights und 2020 dürften die Ergebnisse die Auswirkungen der Pandemie in der Kommunikation beleuchten.

In Zeiten einer Pandemie, die für Social Distancing sorgt, wird die Kommunikation über die Social Media-Kanäle zur effektiven Möglichkeit für Unternehmen mit ihren Stakeholdern in Kontakt zu treten und um wichtige Informationen zu teilen. Mit unserer Studie wird für 2020 eine Entscheidungshilfe geschaffen, die wertvoller ist denn je. Profitieren Sie von den Ergebnissen, wenn Sie Entscheidungshilfe und Orientierung bei der Planung Ihrer Marketingbudgets benötigen und nehmen Sie teil.

Für eine erfolgreiche Erhebung brauchen wir Ihre Unterstützung:

Bitte nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit, um den Fragebogen auszufüllen

Leiten Sie den Link über Ihre Newsletter und an Ihre Netzwerkpartner weiter

Veröffentlichen Sie den Link auf Ihrer Website

Liken, teilen und kommentieren Sie die Umfrage über Ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken

Die Umfrage wird vom 03.06.2020 bis zum 14.08.2020 laufen. Hier können Sie gleich teilnehmen: https://www.surveymonkey.de/r/Umfrage-2020_AK-Social-Media-B2B