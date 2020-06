Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Video sagt mehr als 1000 Bilder. Das sind eine Million Gründe, warum Sie unbedingt Erklärvideos benötigen! Inzwischen werden alleine auf YouTube jeden Tag eine Milliarde solcher Videos angeschaut. Je einfacher Sie jedoch etwas erklären wollen, desto schwerer wird es: Was ist wichtig und was lassen Sie weg? In welcher Reihenfolge erklären Sie Ihr Thema? Und wie stellen Sie sicher, dass die Zuschauer auch die ganze Zeit gebannt dabeibleiben? Die Erstellung eines guten Erklärvideos ist eine Kunst und auch ganz viel Handwerk.

Unser Partner Martin Nitsche von Solveta hat dazu ein Buch geschrieben, über 300 Seiten geballte Information. Und das Beste: Er verlost unter den DMVÖ Mitgliedern fünf Exemplare mit persönlicher Widmung.

Hier geht es zum Gewinnspiel https://www.solveta.com/gewinnspiel-erklaervideos-dmvoe