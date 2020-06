Lisa Riepl (26) und Niklas Schnaubelt (24) bilden das neue Führungsduo der Marketing Natives

Die Marketing Natives (powered by DMVÖ), die größte Community junger Marketing-Experten im deutschsprachigen Raum, werden ab sofort von einer neuen Doppelspitze geführt. Lisa Riepl und Niklas Schnaubelt stellten ihre Marketing-Expertise bereits bei vergangenen Events der Marketing Natives unter Beweis. Nun bringen sie dem Zeitgeist entsprechend mit den virtuellen Veranstaltungsformaten – „Auf ein (digitales) Glaserl mit …“ und „Das Marketing Wohnzimmer“ – frischen Wind in die Community.

Neuer Schwung und junge Kraft für die Marketing Natives. Nachdem das Team der Marketing Natives vier Jahre von Benedikt Secker und Christoph Brenner sehr erfolgreich geführt wurde, übernehmen jetzt Lisa Riepl und Niklas Schnaubelt die Leitung. „Die vier Jahre waren eine wahnsinnig spannende Zeit, an der wir sehr gewachsen sind. Für uns war es immer eine Spielwiese, in der wir vieles ausprobieren und lernen konnten. Nachdem wir so viel Zeit und Herzblut in die Community und Agenden der Marketing Natives gesteckt haben war es für uns ‚alte Leads‘ aber auch an der Zeit, den Weg für die nächste Generation freizumachen. Wir haben die Übergabe schon seit einiger Zeit vorbereitet und könnten uns niemand besseren vorstellen als Lisa und Niklas“, sind sich Christoph Brenner und Benedikt Secker einig.

Die jungen Marketing-Experten Riepl und Schnaubelt konnten schon bei einigen Events der Marketing Natives ihre Branchenkenntnis und ihr Organisationstalent demonstrieren. Nun stellen sie in der neu gewonnenen Führungsposition ihre Lead-Qualitäten unter Beweis. Auch wurden weitere Team-Mitglieder an Bord geholt, wodurch das Board der Marketing Natives nun rundum neu aufgestellt ist. „Wir sind super glücklich mit unserem frisch formierten Team und schätzen jeden einzelnen Charakter sehr. Lisa und ich ergänzen uns sehr gut und werden daher harmonisch im Führungsduo zusammenarbeiten. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die mit der neuen Rolle auf uns zukommen und haben schon zahlreiche Ideen für unsere Mitglieder, die nur darauf warten umgesetzt zu werden“, so Niklas Schnaubelt.

Kommunikationstalent an der Spitze

Mit Lisa Riepl findet sich nun ein wahres Kommunikationstalent an der Spitze wider. Die gebürtige Niederösterreicherin unterstützt das Team der Marketing Natives seit bereits dreieinhalb Jahren bei der Konzeption und Durchführung der Event-Reihe. Zusätzlich ist Lisa für die anfallenden Grafiken zuständig und entwickelte einst eigenständig die komplette Corporate Identity der Marketing Natives. Ihre lange Erfahrung und ihr unermüdlicher Einsatz für die Community macht sie zur perfekten Besetzung der Führungsposition. Lisa Riepl machte ihren Bachelorabschluss 2018 an der FH St. Pölten mit dem Schwerpunkt Media- und Kommunikationsberatung und absolvierte Praktika in den Bereichen Strategic Planning und Client Management. Seit März 2019 arbeitet sie als Junior Client Service Consultant bei MediaCom und ist dort für namhafte Kunden unter anderem im Automotive-Bereich zuständig.

Vom Mitglied zur Leitung der Marketing Natives

2016 erwarb Niklas Schnaubelt seine erste Marketing Natives Mitgliedschaft und wurde 2018 selbst Teil des Marketing Natives Teams. Der junge Wiener ist ein echter Alleskönner und verantwortete die technischen Agenden wie die regelmäßige Wartung der Website und setzt seine Stärken in den Bereichen Video, Marketing, IT und Foto ein. Nach Absolvierung der HTL am Rennweg mit dem Schwerpunkt Internet- und Medientechnik sammelte Niklas Schaubelt Berufserfahrung in einer Content Agentur als Projektmanager und IT-Verantwortlicher. 2019 machte er sich mit nur 22 Jahren als Foto- & Videograf selbständig.

„Auf ein (digitales) Glaserl mit …“ – Networking neu gedacht

Mit der neu konzipierten digitalen Veranstaltungsreihe der Marketing Natives haben alle Jungmarketeers und Mitglieder in Social Distancing-Zeiten die Möglichkeit, einen gemütlichen Abend mit einem bekannten Experten aus der Marketing-Szene zu verbringen. Zuletzt war es Florian Rock, Strategieexperte und Geschäftsführer bei Jung von Matt/Donau, der bei „Auf ein (digitales) Glaserl mit …“ über seine Inspiration für diverse erfolgreiche Kampagnen und aus dem Nähkästchen der Strategieberatung plauderte.

Kürzlich haben die Marketing Natives eine weitere informative Eventreihe für ihre Mitglieder gestartet. „Das Marketing Wohnzimmer“ ist das neue Format, das am 28. Mai als Webinar-Reihe ins Leben gerufen wurde. Der Termin für das nächste Marketing Wohnzimmer am 10. Juni steht bereits fest und wird mit Nicole Artner und Christoph Brenner von der UM PanMedia Kommunikationsberatung und Mediaeinkauf GmbH unter dem Motto „Your digital strategy push“ stattfinden. Die Plätze sind begrenzt und stehen exklusiv den Marketing Natives-Mitgliedern 2020 zur Verfügung. Mitgliedschaften gibt es unter https://www.marketingnatives.at. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn die Veranstaltungen wieder in gewohnter Form im A1 Headquarter stattfinden können. Bis dahin wollen wir unseren Mitgliedern – wenn auch nur virtuell – die Möglichkeit geben, sich in der Marketing Community zu bewegen und an Veranstaltungen teilzunehmen. Die zahlreichen Teilnehmer und das Interesse unserer Community bestätigt, dass wir damit den richtigen Weg gehen“, so die neue Co-Leiterin der Marketing Natives, Lisa Riepl.