Emanuel Brandis, Martin Kernthaler und Georg Praher heißen die neu kooptierten Vorstandsmitglieder des DMVÖ (Dialog Marketing Verband Österreich). Damit verstärkt der größte Kommunikationsverband Österreichs seine Kompetenzen, insbesondere im Bereich Aus- und Weiterbildung. Der langjährige DMVÖ Präsident Anton Jenzer freut sich über die kompetenten Neuzugänge: „Durch die Erweiterung unseres Vorstands mit drei hochkarätigen Marketingexperten werden wir unsere Mitglieder und die Branche mit noch mehr Wissen, Services und Impulsen unterstützen können.“



Internationale Vernetzung des DMVÖ mit Emanuel Brandis

Emanuel Brandis ist Managing Partner bei W1 Omnichannel Marketing GmbH. Er wird für den DMVÖ die Außenagenden übernehmen – insbesondere die Koordination mit der europäischen Dachorganisation für Dialog Marketing Verbände, FEDMA, mit Sitz in Brüssel. Ergänzend wird er sich, gemeinsam mit DMVÖ Vizepräsident Wender Schediwy, um die Eigenvermarktung des DMVÖ kümmern. „Es freut und ehrt mich sehr, in den Vorstand des DMVÖ berufen worden zu sein. Mein Bestreben als DMVÖ Vorstandsmitglied ist es, für die Branche praxisrelevante Unterstützung, insbesondere auch im Bereich der internationalen Vernetzung beim Thema ‚Data driven Marketing‘, zu gewährleisten“, so Brandis.

Martin Kernthaler stellt Ausbildung an erste Stelle

Mag. Martin Kernthaler ist Vice President International Marketing bei EVVA Sicherheitstechnologie GmbH und als neuer DMVÖ Vorstand, neben seiner Tätigkeit als Mitglied der DMVÖ Expertgroup B2B Marketing, für die Programme der Aus- und Weiterbildung zuständig. Diese Funktion kennt er bereits von seiner Tätigkeit als Lektor für Marketing an der WU Wien, der FH Wien und der FH St. Pölten. Kernthaler im O-Ton: „Aus- und Weiterbildung ist mir eine Herzensangelegenheit, eine Freude und Verpflichtung. Beim DMVÖ kann ich mich und meine Kompetenzen insbesondere aufgrund seiner Angebote wie der Excellence Academy, verschiedenen Workshops und Kongressen perfekt einbringen.“

Überstützung für die DMVÖ Expertgroup B2B Marketing mit Georg Praher

Der dritte Neuzugang im Vorstand, Georg Praher, ist Marketingleiter bei der Würth Handels GmbH und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung ein absoluter Marketingexperte. Seine Verantwortung als DMVÖ Vorstandsmitglied liegt in der Mitarbeit bei der DMVÖ Expertgroup B2B Marketing und der Koordination des Außenauftritts der Gruppe. Praher ist als Lektor für B2B Marketing tätig und arbeitet aktiv bei verschiedenen B2B Marktforschungsprojekten mit. Der frischgebackene DMVÖ Vorstand ist sichtlich erfreut über die künftige Zusammenarbeit: „Meine Vorstandstätigkeit beim DMVÖ lässt sich perfekt mit meiner Tätigkeit als Würth-Marketingleiter kombinieren, sodass ich mein persönliches Know-how und Expertise einerseits gut einbringen kann und andererseits meine Kenntnisse laufend erweitern kann.“