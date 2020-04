Der DMVÖ hilft Unternehmen in der Krise. Und zwar ganz konkret. Mit praxisrelevanten Tipps und Anleitungen von Expert*innen die sofort umsetzbar sind. Kurz, am Punkt und natürlich online. Wir stellen vor: DMVÖ-Talks für Marketing-Champs – alles, bloß kein Blabla.

4. DMVÖ Talk für Marketing Champs – Leadership in Krisenzeiten

mit Jürgen Tarbauer | OMNES Werbe GmbH und Fachgruppenobmann-Stellvertreter Werbung und Marktkommunikation der WKW

https://www.facebook.com/martin.wilfing/videos/10222764711004990



Der Referent: Jürgen Tarbauer | OMNES Werbe GmbH und Fachgruppenobmann-Stellvertreter Werbung und Marktkommunikation der WKW

Sein Credo ist: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Nur wenn man hinausgeht und den Mut hat, seine Träume auch in die Tat umzusetzen kann am Ende etwas Großes dabei herauskommen. Daher wurde ich Unternehmer, um meine Ziele zu verwirklichen, Arbeitsplätze zu schaffen und meinen Traum in die Tat umzusetzen.“

3. DMVÖ Talk für Marketing Champs – Kommunikation in der Krise

mit Mag. Eva Mandl | Himmelhoch GmbH

https://www.facebook.com/martin.wilfing/videos/10222739318810201/

Die Referentin: Mag. Eva Mandl, Gründerin und Geschäftsführerin Himmelhoch GmbH

Eva hat vor 13 Jahren die PR- und Eventagentur Himmelhoch als One-Woman-Show gegründet. Heute bringen 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nationale und internationale Kunden Tag für Tag zum Jauchzen – und zwar mit außergewöhnlichen, aber auch effizienten Kommunikationslösungen, bei denen der Content im Vordergrund steht. Heute teilt Eva ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch als Vortragende u.a. bei der Werbeakademie Wien und der FH St. Pölten.