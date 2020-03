Zum Unternehmen media4more GmbH

media4more ist seit über 17 Jahren im Onlinemarketing tätig und ist eine online Media Agentur mit Spezialisierung auf leistungsgetriebenes Zielgruppenmarketing. media4more betreut sowohl Direkt- als auch Agenturkunden und unterstützt diese bei der Findung und Umsetzung von Digitalmedia.

Zur Position

Kampagnen- und CRM-Manager m/w/d Vollzeit

Aufgaben

Zur Verstärkung des Teams sucht media4more wir eine(n) leistungsorientierte(n) Kampagnenmanager mit Elan und Ambitionen.

Ihre Aufgaben und Herausforderungen:

– Kampagnenmanagement: selbständige Betreuung von Kampagnen mit Kundenkontakt

– Bearbeitung von Kundenanfragen inkl. Partnerkommunikation gemeinsam mit dem Vertrieb

– Kampagnenkontrolle und Reportingerstellung

– Dokumentation und Verwaltung im eigenen CRM-System, sowie im Kampagnentool

– Unterstützung der Technik intern bei Newsletterkampagnen

– Pflege der internen Datenbanken und Systeme

– Erstellung von Angeboten und Terminvereinbarungen für den Vertrieb

Anforderungen

Ihr Profil:

– Erfahrungen im Kampagnenmanagement und bei Kampagnenabwicklung

– Kenntnisse in HTML und Bildbearbeitung (zB: Dreamweaver, Photoshop, Fireworks…)

– versierter Umgang mit MS-Office-Produkten

– hohe Zahlenaffinität für Reportings und Statistiken

– Erfahrung im Office Management inkl. telefonischem Kundenkontakt

– Verhandlungssichere Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift > hohe Kunden- und Serviceorientierung

– schnelle Auffassungsgabe verschiedener Systeme

– hohe Motivation sowie eine selbständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

– hohe Lernbereitschaft und Flexibilität

– hohe Teamfähigkeit

media4more bietet:

– neue Herausforderungen mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum

– vielseitiges Tätigkeitsfeld – mit Hands on Mentalität

– unbefristete Festanstellung

– flache Hierarchien und schnelle Entscheidungsprozesse

– flexible Arbeitszeiten

– kreatives Team mit starker Teamorientierung

Das monatliche Bruttogehalt für 40 Wochen-Stunden richtet sich nach dem Kollektivvertrag für Angestellte in Betrieben der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien, wobei das tatsächliche monatliche Brutto-Gehalt von der Qualifikation und Erfahrung abhängt und mindestens EUR 1.700,- brutto (14 x jährlich) beträgt. Sollte media4more Ihr Interesse geweckt haben, so senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrem ehestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihren Gehaltsvorstellungen. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich per E-Mail an p.rosenkranz@media4more.com. Media4more freut sich auf Sie!

Notwendige Qualifikationen

HTML-Kenntnisse sowie Photoshop

Anstellung

Vollzeit

Branche

Werbung/Marketing /PR

Einsatzort

Media4more GmbH, Perchtoldsdorf, Niederösterreich

E-Mail: p.rosenkranz@media4more.at