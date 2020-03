A1 verlängert Kooperation mit Marketing Natives

Nach über drei erfolgreichen Jahren sowie bereits 14 veranstalteten Events im A1 Headquarter gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Zusammenarbeit zwischen A1 und der jungen Marketing Community. Die Kooperation zwischen A1 und den Marketing Natives (powered by DMVÖ) geht mit 2020 in die vierte Runde.

Never change a winning team – seit Herbst 2016 gehen die Marketing Natives und A1 gemeinsame Wege: Im A1 Headquarter haben die Marketing Natives bereits 14 erfolgreiche Events veranstaltet. Nun wird die Kooperation für ein weiteres Jahr verlängert. „Die Marketing Natives sind die erste Adresse für Young Talents aus der Kreativwirtschaft, wenn es um Networking und Wissenstransfer geht. Darum freue ich mich besonders, dass wir den Marketing Natives das A1 Event-Headquarter auch 2020 zur Verfügung stellen und so Best Practice Cases eine Bühne bieten können“, so Thomas Arnoldner, A1 Group CEO.

Der perfekte Fit

„Den größten österreichischen Mobilfunkanbieter bereits im vierten Jahr als Rückenstärker zu haben ist für uns auch ein Zeichen dafür, dass wir bei unserer Arbeit etwas richtig machen. Mit dem A1 Headquarter haben wir definitiv unsere Homebase gefunden“, freut sich Benedikt Secker, Head of Marketing Natives. A1 unterstützt die Plattform für junge Marketing Interessierte dabei nicht nur mit der Zurverfügungstellung des A1 Headquarters für die Veranstaltungen. „Vor jedem Event setzen wir uns mit A1 noch einmal zu einem Fine Tuning zusammen, weil wir so auch von dem großen Businessnetzwerk profitieren können. Nach so vielen Jahren sind wir wie ein eingespieltes Team und der Austausch ist stets auf Augenhöhe“, so Secker. Da dem Ruf der Marketing Natives regelmäßig rund 450 junge Marketing Begeisterte ins A1 Headquarter folgen, beruht die Beziehung eindeutig auf einer Wechselwirkung. „A1 steht so wie unsere Community für technische Innovationen und zukunftsorientiertes Denken, kurz gesagt: der perfekte Fit hat sich bewährt”, erklärt Christoph Brenner, Head of Marketing Natives.

Event #1 am 26. März 2020

Der Termin für den Jahresauftakt am 26. März steht bereits fest. Die Marketing Natives laden dabei unter dem Motto „Customer Experience“ zum Event #1 ins A1 Headquarter. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Tickets gibt es unter https://www.marketingnatives.at/.

Über Marketing Natives

Marketing Natives (Wien) ist eine Bewegung, die internationale Marketing-Experten & -Studenten in einer lebendigen, dynamischen Community vereint. Seit der Gründung im Januar 2011 haben sich Marketing Natives (powered by DMVÖ) in nur wenigen Monaten zur größten Community junger Marketing-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum entwickelt, mit rund 500 zahlenden Mitgliedern im Alter von 20-30 Jahren. Die Community kommuniziert laufend über Facebook und Social Media, trifft mehrmals im Jahr auf spannenden Marketing-Events mit Vorträgen von internationalen Marketing-Speakern aufeinander und gilt als richtungsweisend für neue Marketing-Trends. Seit Anfang 2016 sorgen Christoph Brenner und Benedikt Secker als Heads of Marketing Natives für interaktiven Austausch zwischen den Mitgliedern und der Branche. „Die Presse“ und Medianet sind offizielle Medienpartner der Marketing Natives. Die Community wird von A1, Peek & Cloppenburg, dem Studiengang Media- und Kommunikationsberatung der FH St. Pölten, der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg, Coca Cola und Heineken unterstützt.